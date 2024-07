Beatriz Tavares não vai disputar medalhas no skiff simples do remo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - BERTRAND GUAY / AFP

Publicado 30/07/2024 05:00 | Atualizado 30/07/2024 05:01

Paris - Beatriz Tavares não vai disputar medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta do Botafogo obteve o tempo de 7min47s29 e terminou a primeira bateria das quartas de final do skiff simples do remo na quarta colocação, nesta terça-feira (30), no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne.

Somente os três melhores de cada uma das quatro baterias avançam à semifinal e brigam por medalha. Beatriz Tavares ficou pouco mais de seis segundos da terceira colocada da primeira bateria, a búlgara Desislava Angelova, que fez o tempo de 7min41s25. A australiana Tara Rigney liderou com 7min30s57.

Beatriz Tavares atingiu a marca de 500m com 1min50s93, cerca de cinco segundos da líder australiana e dois da terceira colocada búlgara. A diferença aumentou para quase dez segundos da líder após ultrapassar os 1000m com 3min49s84. Ela fez o giro de 5min48s47 nos 1500m e finalizou com 7min47s29.

O Brasil ainda terá mais um representante no skiff simples do remo em ação nesta terça-feira (30). Lucas Verthein, também atleta do Botafogo, medalhista de ouro da categoria nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, está na primeira bateria das quartas de final, que começa a partir de 5h10 (de Brasília).