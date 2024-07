Lucas Verthein não disputará medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 30/07/2024 06:12

Paris - Lucas Verthein não disputará medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atleta do Botafogo fez o tempo de 6min55s36 e terminou as quartas de final do skiff simples do remo em quarto lugar na primeira bateria, nesta terça-feira (30), no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne.

Somente os três melhores de cada uma das quatro baterias avançam à semifinal e brigam por medalha. Lucas Verthein ficou cerca de dois segundos dos líderes nos primeiros 500m de prova, mas não conseguiu manter o ritmo e se distanciou a partir dos 1000m.

O neozelandês Thomas Mackintosh liderou a bateria com o tempo de 6min48s01, seguido pelo dinamarquês Sverri Nielsen com 6min49s69 e o uruguaio Bruno Cetraro com 6min51s43. Lucas Verthein cruzou a linha de chegada com o tempo de 6min55s36.

O remador, de 26 anos, foi semifinalista dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Lucas Verthein também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e chegou às quartas de final do Mundial de remo, no ano passado.