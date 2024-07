Michael Trindade foi derrotado pelo cubano Alejandro Claro e foi eliminado dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 30/07/2024 06:53

Paris - Michael Trindade deu adeus aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O boxeador brasileiro foi derrotado pelo cubano Alejandro Claro por decisão unânime, nesta terça-feira (30), na Arena Paris Norte, pela categoria até 51kg.

O paraense, de 23 anos, fez dois rounds equilibrados contra o cubano, mas foi derrotado com um duplo 10 a 9 na avaliação dos juízes (30 a 27 no total). Já no terceiro round, Alejandro Claro aproveitou que Michael Trindade se arriscou e encaixou mais golpes, vencendo por 30 a 26.

Michael Trindade foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Após garantir vaga na final e também em Paris 2024, o brasileiro não disputou a final contra o dominicano Yunior Alcantra Reyes para tratar dores no cotovelo que já havia operado dois anos antes.