Rafael Nadal e Carlos Alcaraz vão enfrentar dupla de americanos que eliminou os brasileiros Thiago Monteiro e Wild - Martin Bernetti / AFP

Publicado 30/07/2024 15:54

Paris - Os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz entraram em quadra nesta terça-feira (30) e superaram os holandeses Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof, por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 7/6 e, no desempate, 10/2), no torneio de duplas da Olimpíada de Paris. Com o resultado, os tenistas avançaram às quartas de final.

O primeiro set contou com um lance inusitado. Alcaraz "esqueceu" que estava atuando ao lado de Nadal e deu um golpe de vista para deixar a bola passar. O quique, porém, foi dentro da quadra, mas o companheiro estava lá para salvá-lo. A dupla espanhola venceu por 6/4.



A segunda parcial foi bastante equilibrada. No tie-break, os holandeses levaram por 7 a 2. Por fim, no tie-break, para desempatar o confronto, os espanhóis não deram chances aos adversários e venceram por 10 a 2.

