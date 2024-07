Wild (na foto) e Stefani não disputariam a categoria, mas herdaram a vaga de croatas que desistiram da competição - AFP

Publicado 30/07/2024 14:52 | Atualizado 30/07/2024 15:22

Paris - Representantes do Brasil nas duplas mistas do tênis, Luisa Stefani e Thiago Wild foram superados pelos chineses Xinyu Wang e Zhizhen Zhang no tie-break (parciais de 6/3, 3/6 e 8/10). Sendo assim, estão eliminados da Olimpíada de Paris.



Vale ressaltar que os brasileiros não disputariam a categoria. No entanto, estavam de stand by e herdaram a vaga dos croatas Mate Pavi e Donna Vekic , que desistiram da competição.

O jogo

O primeiro set começou disputado, com as duplas alternando bons momentos até o empate em 3 a 3. A partir do game seguinte, que ficou um tempo na pontuação de 40-40, os brasileiros tomaram a dianteira e partiram para a vitória, fechando em 6/3. Apesar de alguns erros não forçados, Wild e Stefani fizeram uma boa atuação.

A segunda parcial também teve início equilibrado, com ambas as duplas confirmando seus serviços. Após garantirem o terceiro game e abrirem 2 a 1, os chineses quebraram os brasileiros e passaram a ter uma margem de segurança. Desde então, a dupla do Brasil teve bons momentos, mas cometeu erros e acabou sendo derrotada por 6/3.

No tie-break, para desempatar o confronto, Xinyu Wang e Zhizhen Zhang saíram na frente, mas a dupla brasileira se recuperou com dois bons serviços de Thiago Wild e uma quebra de saque, abrindo 6/4. Na sequência, porém, os chineses retomaram a ponta no placar e selaram a vitória, de virada, em 10/8.

Agora, a dupla da China enfrentará os australianos Matthew Ebden e Ellen Perez nas quartas de final.