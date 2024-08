Hugo Calderano enfrentou o francês Felix Lebrun pelo bronze no tênis de mesa - Jung Yeon-je / AFP

Hugo Calderano enfrentou o francês Felix Lebrun pelo bronze no tênis de mesaJung Yeon-je / AFP

Publicado 04/08/2024 09:04 | Atualizado 04/08/2024 13:49

França - Hugo Calderano terminou sua participação no torneio simples do tênis de mesa na Olimpíada de Paris sem medalha. Na manhã deste domingo (4), o brasileiro jogou mal e perdeu a disputa pelo bronze para o francês Felix Lebrun por 4 sets a 0 (6/11, 10/12, 7/11 e 6/11), terminando o torneio em quarto lugar.

Apesar de não ter ido ao pódio, Hugo Calderano teve um resultado histórico em Paris. Além de ter conseguido a melhor posição de um brasileiro na história olímpica do tênis de mesa, ele se tornou o primeiro mesatenista latino-americano a disputar uma semifinal no esporte, que é amplamente dominado por asiáticos.

A derrota não marca o fim da trajetória de Hugo Calderano na Olimpíada de Paris. Ele volta a competir na manhã desta segunda-feira (5), às 10h (de Brasília), na disputa por equipes com o time do Brasil.

Como foi a disputa pelo bronze

O primeiro set foi marcado pelos erros dos dois atletas, com poucas trocas de um lado para o outro da mesa. O francês conseguiu aproveitar o nervosismo do brasileiro e largou na frente, com 6/11.

A segunda etapa teve início com Lebrun abrindo boa vantagem, chegando a ter cinco pontos no placar. Hugo chegou a reagir e virou a partida, ficando com a chance de um set point. Porém, não conseguiu fechar a disputa e viu o adversário retomar a frente do placar, fechando com parcial de 10/12.

No terceiro set, Calderano chegou a abrir três pontos no placar, mas permitiu a reação de Lebrun, que fechou em 7/11 explorando os erros de Hugo. O mesatenista brasileiro viu seu adversário dominar a etapa final e encerrar a partida com um 6/11.