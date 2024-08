Bruno Lobo em ação pela semifinal do kite masculino nos Jogos Olímpicos de Paris - Christophe Simon / AFP

Publicado 08/08/2024 14:13

França - O Brasil terminará os Jogos Olímpicos de Paris 2024 sem medalha na vela, o que não acontecia desde 1992, na edição disputada em Barcelona, na Espanha. Nesta quinta-feira (8), Bruno Lobo não conseguiu se classificar para a final do kite masculino e isso encerrou a participação da delegação brasileira na modalidade.

Bruno Lovo participou da Semifinal A e teve disputa acirrada com o italiano Riccardo Pianosi. De acordo com o regulamento, o brasileiro precisava vencer três regatas para ir à final. Ele venceu a primeira, mas acabou ficando atrás do italiano na segunda. Na reta final, tentou aproximação para buscar a ultrapassagem perto da linha de chegada, mas caiu da vela.

O velejador brasileiro terminou a semifinal com a terceira colocação e ficou fora da luta por medalhas - apenas os dois primeiros avançariam. Na classificação geral, Bruno ficou na sétima colocação.

O Time Brasil chegou à França com 12 atletas, incluindo as bicampeãs Olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze. Além delas, competiram nos Jogos de Paris Gabriela Kidd (ILCA 6), Isabel Swan e Henrique Haddad (470), Marina Arndt e João Siemsen (Nacra 17), Bruno Fontes (ILCA 7), Bruno Lobo (Fórmula Kite), Marco Grael e Gabriel Simões (49er) e Mateus Isaac (IQFoil).