Isaquias QueirozAFP

Publicado 08/08/2024 14:04

Após não avançar de fase na prova do C2 500 metros da canoagem velocidade nesta quinta-feira (8), pelos Jogos Olímpicos, Isaquias Queiroz, emocionado, concedeu entrevista e falou da sua relação com o filho mais velho, lembrando as ocasiões em que não pôde brincar com o garoto por causa dos treinos.

"O Sebastian para mim é a minha luz. Ele chegou em 2017, me ajudou bastante na minha formação como pai de família, me tornar um atleta melhor. Queria sair daqui com a medalha, não só com uma, com duas, tinha vez que ele me chamava para jogar bola e eu não podia porque estava cansado do treino. Eu queria retribuir todo o momento que não posso passar com ele. Nós, atletas olímpicos, mas não só atletas, um pai de família mesmo, às vezes tem que deixar o filho, a mãe e o pai deixarem os filhos para poder trabalhar e conquistar coisas para o futuro dele, e tinha vez que o Sebastian me pedia para jogar bola com ele, na garagem de casa mesmo, mas eu não podia porque estava cansado, então o meu objetivo era poder ganhar o máximo de medalhas possível pra gente poder se divertir", disse à "CazéTV".

Isaquias, que já é dono de quatro medalhas conquistadas no Rio-2016 e Tóquio-2020, ficou em último lugar na prova junto à sua dupla, Jacky Godmann. No entanto, esta não era a principal prova do baiano. Ele disputará as semifinais do C1 1000m nesta sexta-feira (9).

"Pessoal, eu treinei bastante, me dediquei, tentei aprender ao máximo no treinamento, vou me dedicar ao máximo amanhã, 1000 metros é muito desgastante, tem que saber remar para poder sair daqui com a medalha no peito. Para coroar o trabalho a gente tem que sair com a medalha olímpica no peito. Vou dar o meu máximo para representar cada um de vocês. Espero poder contar com a torcida e o carinho de vocês", afirmou.