O capitão Hakimi, centralizado, comemorando um dos gols sobre o Egito - Alain JOCARD / AFP

Publicado 08/08/2024 14:53

O Marrocos do lateral Achraf Hakimi ficou com a medalha de bronze no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris ao atropelar o Egito por 6 a 0 nesta quinta-feira (8), em Nantes. Os 'Leões do Atlas' conseguem assim sua primeira medalha olímpica no futebol e a segunda do país africano em Paris, após o ouro de Soufiane El Bakkali nos 3.000 metros com obstáculos no atletismo masculino.

Apoiados por sua fiel torcida no estádio La Beaujoire, os marroquinos aplicaram a maior goleada da competição graças a mais uma grande atuação do artilheiro do torneio olímpico, Soufiane Rahimi.

O centroavante do Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos, um dos jogadores acima de 23 anos da equipe, chegou a oito gols em seis jogos, quatro a mais do que seus perseguidores, o espanhol Fermín López e o francês Jean-Philippe Mateta, que vão disputar a medalha de ouro na sexta-feira.

Rahimi marcou o segundo e o quarto gols contra os egípcios, dirigidos pelo técnico brasileiro Rogério Micale, campeão olímpico pelo Brasil nos Jogos do Rio-2016.

O atacante Ez Abde abriu o placar para os marroquinos em um belo chute no ângulo esquerdo do goleiro Hamza Alaa. Depois foi a vez do meio-campista Bilal El Khannous e o lateral Akram Nakach marcarem.

A seleção do Marrocos, campeã africana Sub-23 e eliminada pela Espanha na semifinal olímpica, selou a goleada com uma cobrança de falta perfeita do capitão Hakimi.