Luiz Maurício foi finalista do lançamento de dardo dos Jogos Olímpicos de Paris - Ben Stansall / AFP

Publicado 08/08/2024 16:21 | Atualizado 08/08/2024 17:06

França - O brasileiro Luiz Maurício da Silva não conseguiu performar bem na final do lançamento de dardo dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quinta-feira (8), e ficou fora do pódio. O atleta, de 24 anos, fez apenas a marca de 80.67- bem abaixo do alcançado na fase classificatória - e terminou na 11ª colocação de 12 competidores na última prova. A medalha de ouro ficou com Arshad Nadeem, do Paquistão, que alcançou o recorde olímpico com 92.97.

Luiz Maurício chegou até a decisão na luta por medalha com 85m91 e bateu o recorde sul-americano. Na última prova, no entanto, seu desempenho despencou. No primeiro lançamento, ele conseguiu a marca de 80.67 e finalizou a primeira série na sexta colocação.

De acordo com o regulamento da final da modalidade, dos 12 classificados, após a terceira tentativa, apenas os oito primeiros seguiam na competição para os três últimos lançamentos para a decisão do pódio. Na segunda, Luiz fez apenas 78.67 e queimou a terceira tentativa pisando além do limite da área para corrida e impulso, sendo eliminado.

O pódio, além da primeira colocação de Arshad Nadeem, também teve Neeraj Chopra, da Índia, com a medalha de prata após a marca de 89.45, e Anderson Peters, de Granada, com a medalha de bronze na casa de 88.54.