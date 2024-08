Carol Santos, a Juma, foi derrotada pela tailandesa nas oitavas de final do taekwondo - AFP

Carol Santos, a Juma, foi derrotada pela tailandesa nas oitavas de final do taekwondoAFP

Publicado 09/08/2024 07:24 | Atualizado 09/08/2024 11:10

Paris - Vice-campeã mundial em 2019 e 2023, Carol Santos foi derrotada na estreia na categoria até 67 kg no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Juma, como é conhecida, foi superada pela tailandesa Sasikarn Tongchan por 2 a 0, nesta sexta-feira (9), no Grand Palais.

A lutadora brasileira está eliminada da competição, porque depois de derrotá-la, a tailandesa perdeu para a sérvia Aleksandra Perii. A única chance de Carol ir para repescagem era se sua algoz conseguisse se classificar para a final.

Apesar do favoritismo da brasileira, a tailandesa não se intimidou e largou na frente combinando chutes no tronco e na cabeça, vencendo o primeiro round pela parcial de 5 a 3. Juma encontrou dificuldades para golpear Tongchan e foi dominada.

No segundo round, Juma acertou um golpe na cabeça a 15 segundos do fim, além de um golpe no tronco para virar a parcial por 5 a 2. Tongchan, no entanto, acertou um chute com giro, e conseguiu a virada por 7 a 6 para vencer o combate por 2 a 0.