Manuel Capasso é o novo reforço do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 02/03/2023 21:04

Rio - O Vasco finalizou nesta quinta-feira (2) o processo de regularização do zagueiro Manuel Capasso, argentino contratado junto ao Atlético Tucumán, da Argentina. Sem mais pendências, o novo defensor do Gigante da Colina fica à disposição do técnico Maurício Barbieri para o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (5), pelo Campeonato Carioca.

A diretoria do clube deu entrada com os documentos necessários para a inscrição na última quarta-feira, limite para que Capasso pudesse atuar no fim de semana. A federação argentina enviou o restante da papelada e a situação do defensor foi regularizada.

Manuel Capasso não entra em campo desde outubro de 2022, em partida válida pelo Campeonato Argentino. A expectativa é de que o zagueiro seja relacionado, mas fique no banco de reservas como opção para o decorrer do clássico.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, às 18h10 (de Brasília), no Maracanã. O Cruzmaltino é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 17 pontos, enquanto o Rubro-negro lidera a competição, com 23 somados.