Andrey Santos em ação pelo Vasco da Gama - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 02/03/2023 15:31

Anunciado na manhã desta quinta-feira (02), o volante Andrey Santos já pode reestrear pelo Vasco da Gama. O jogador de 18 anos está regularizado no BIRA da Ferj e no BID da CBF e pode entrar em campo com a camisa cruzmaltina nesse domingo (05) no clássico contra o Flamengo.

Andrey Santos chegou ao Vasco em uma negociação junto ao Chelsea, clube dono de seus direitos econômicos. No acordo, o clube inglês emprestou o volante ao Cruzmaltino até final de junho. Além disso, o jogador de 18 anos participará do Mundial Sub-20.

Um dos grandes destaques da campanha de acesso do Vasco para a Série A no ano passado, Andrey Santos foi vendido para o Chelsea no começo do ano pela bagatela de 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões) fixos, além de possíveis 8 milhões de euros (cerca de R$ 43,5 milhões). Entretanto, Andrey não cumpria os requisitos necessários para atuar na Premier League. Sabendo disso, o Chelsea decidiu emprestar o jogador.

O Palmeiras apareceu como um dos candidatos e, inicialmente, um dos favoritos a concluir a negociação. Entretanto, o clube paulista não aceitou os termos dela. O Vasco, então, concordou com tais requisitos para o negócio e fechou com o volante de 18 anos. Ao todo, Andrey Santos disputou 38 partidas com a camisa cruzmaltina e marcou oito gols.