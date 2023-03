Pedro Raul tem seis gols em oito partidas oficiais pelo Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 02/03/2023 13:26

Demorou alguns jogos, mas Pedro Raul enfim emendou boa sequência de gols, que coincidiu com a boa fase do Vasco neste início de temporada. Nas últimas três vitórias com boas atuações do time, o centroavante marcou quatro vezes e assumiu a artilharia vascaína, com seis gols.

Após um início irregular, o atacante balançou redes na quinta vez que vestiu a camisa do novo clube - contando dois amistosos na Flórida - e passou em branco outras duas vezes. Agora, são três jogos seguidos marcando: contra Botafogo, Trem-AP e Boavista (duas vezes).



"Estou muito feliz em ajudar a equipe e os companheiros, fazer parte desse processo. É nítida a evolução do time. Sei da importância que tenho para o time. Tenho pressão minha de querer melhorar busco trabalhar todo dia para repetir o desempenho de 2022 e melhorar. Eu me cobro muito para minimizar os erros e crescer no dia a dia para estar à altura de ser o camisa 9 do Vasco", afirmou em entrevista à VascoTV.



Pedro Raul terá mais um grande desafio pela frente no domingo, às 18h10 no Maracanã contra o Flamengo. Será o primeiro 'Clássico dos Milhões' do atacante.



"É um jogo diferente e que envolve muita coisa. Temos que entrar preparados tanto taticamente como fisicamente e mentalmente porque é um jogo diferente, não tem como negar. Contamos com o apoio da torcida vascaína", disse.