Léo Matos vem trabalhando com Abel Braga no departamento de futebol do VascoReprodução/Instagram Léo Matos

Publicado 02/03/2023 15:41

Rio - Léo Matos se aposentou dos gramados ao fim da última temporada e, desde então, vem estagiando no Departamento de Futebol do Vasco. Na última quarta-feira (1), o ex-jogador revelou, em uma rede social, que se formou no curso preparatório para executivos de futebol, organizado pela CBF. Na publicação, Léo destacou a dificuldade que teve em fazer o curso e atuar pelo Vasco ao mesmo tempo.

"Foi um sacrifício enorme no ano de 2022 conciliar as tarefas de jogador de futebol e ao mesmo tempo estar presente nas aulas do curso da CBF de Formação de Executivos. Uma coisa que a vida me ensinou, é que ninguém dá nada de graça pra ninguém, se você não for buscar, outro com mais disposição que você pega. Minha disposição sempre me garantiu!", destacou.

Recentemente, o ex-lateral-direito foi o representante do Vasco em uma visita ao Red Star, clube da terceira divisão francesa e que também pertence à 777 Partners. Léo Matos participou de reuniões e conheceu as estruturas do clube na sua rápida passagem por Saint-Ouen.