NenêDivulgação / Juventude

Publicado 02/09/2023 10:30 | Atualizado 02/09/2023 10:50

Rio - O meia-atacante Nenê, de 42 anos, tem contrato com o Juventude até o fim do ano, em boa fase, o jogador poderá adiar a aposentadoria. Em entrevista ao portal "GE", o veterano disse que já tinha tudo acertado para ser dirigente do Vasco, no ano que vem, porém, a situação pode mudar.

"Isso. Nem é que eu estava mais decidido, estava acertado que eu ia jogar até dezembro e voltar para trabalhar lá (no Vasco) em outra função. Então, vim aqui para ajudar o time a, se Deus quiser, subir, que é algo muito importante para o Juventude e para mim também. Desde o primeiro dia, eu falei que iam ver o melhor Nenê possível. Não sei como vai ser, mas estamos vendo que ainda tem um caldo (risos)", afirmou.

Sobre sua relação com o Vasco, Nenê ressaltou o carinho que tem pelo clube carioca. Com duas passagens, o jogador conquistou a admiração dos torcedores. O meia-atacante falou sobre a importância do Cruz-Maltino na sua carreira.

"Foi uma coisa muito recíproca. Eu queria mostrar que estava bem. Voltei para o Brasil com 34, geralmente os caras já estão parando e pensam que é mais um para roubar. A verdade é que eu estava há muito tempo fora do Brasil e os times onde joguei e tive momentos muito bons foram em 2003, 2004... A geração que me viu no Palmeiras, no Santos, no Paulista, teve os filhos, e esses filhos não lembravam mais de mim. A geração nova não tinha me visto jogar no Brasil. Então, eu tinha que voltar e mostrar para eles. Eu quando era menino não lembro dos jogadores, só de Copa do Mundo. Então, o Vasco fez com que eu fosse conhecido de novo. Já é uma outra carreira no Brasil, quase oito anos", finalizou.