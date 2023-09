Em três jogos, Rossi participou de quatro gols do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 24/09/2023 13:30

vive a expectativa de deixar a zona de rebaixamento na segunda-feira (25), se vencer o América-MG, às 20h no Independência. Um dos exemplos dessa importância das contratações é Rossi que, em apenas três jogos desde que retornou, já Desde a chegada dos reforços da última janela de transferências, o Vasco encorpou e(25), se vencer o América-MG, às 20h no Independência. Um dos exemplos dessa importância das contratações é Rossi que, em apenas três jogos desde que retornou, já é líder em assistências (três) , além de ter marcado um gol. O atacante comemorou o bom reinício pelo Cruz-Maltino.



"Queria voltar ao Vasco para ser protagonista, para ajudar. Não queria assistir. Lógico que respeito todos os companheiros da posição. Eu vim para ser importante. E graças a Deus tenho sido", afirmou na zona mista após a goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba

Anunciado no início de agosto, após o fechamento da janela de transferências internacionais, Rossi foi uma surpresa para os torcedores. Após passagem pelo Vasco em 2019, com apenas quatro gols em 41 jogos, jogou por Bahia e estava há duas temporadas no Al-Faisaly, da Arábia Saudita, até sair em maio.

Livre no mercado, teve a chance de retornar e foi titular nos últimos dois jogos, nas vitórias sobre Fluminense e Coritiba. E agora, pode contribuir para a arrancada vascaína para fugir do rebaixamento.



"Sou vascaíno, sempre vou dar a vida pelo meu clube. Claro que a gente não atingiu o nosso objetivo ainda. Temos uma final fora de casa", avisou.