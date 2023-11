Gui esteve com Neymar e Nenê na última terça-feira (14) - Reprodução

Gui esteve com Neymar e Nenê na última terça-feira (14)Reprodução

Publicado 15/11/2023 16:28 | Atualizado 15/11/2023 17:49

Rio - Torcedor do Vasco e xodó de todas as torcidas do Brasil, o menino Gui conheceu mais dois de seus ídolos. Na noite da última terça-feira (14), o garoto de 9 anos se encontrou com Neymar e Nenê na casa do camisa 10 da Seleção.

O encontro foi surpresa para Gui, que não escondeu sua felicidade ao encontrar Neymar. Ele sentou no colo do atacante, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho e está utilizando muletas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tayane Gandra (@tayanegandra) Após a chegada de Nenê, ídolo do Vasco, Gui não se conteve e puxou o tradicional "Casaca".

Um vídeo pra encerrar a noite da nação santista da melhor forma possível. Muito obrigado pelo carinho, Gui! Saudações Alvinegras pic.twitter.com/oyA1Sc3YtQ — Santos FC (@SantosFC) November 15, 2023 Depois, a pedido de Neymar, o menino cantou o hino do Santos. O momento, inclusive, foi compartilhado pelo Peixe nas redes sociais.

Gui sofre de uma doença genética rara chamada epidermólise bolhosa distrófica, que deixa a pele muito frágil e forma bolhas facilmente.

Torcedor fanático do Vasco, ele recebeu a visita de Gabriel Pec e Figueiredo quando ainda estava no hospital após sair de um coma, em junho. Desde então, se tornou uma espécie de amuleto da torcida e presença marcante nos jogos do Cruz-Maltino.