Marlon Gomes em ação pelo VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 15/11/2023 15:30

Rio - Tratado como uma das grandes revelações do Vasco nos últimos anos, o meia Marlon Gomes pode estar de saída da equipe. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador de 19 anos atraiu o interesse do Genoa, clube italiano que, assim como o Cruz-Maltino, também é gerido pela 777 Partners.

O Genoa ainda não fez nenhuma proposta para o Vasco pelo jogador. Entretanto, o clube italiano considera Marlon Gomes como um dos grandes talentos jovens do futebol mundial, e planeja fazer uma oferta nos próximos meses.

A equipe gerida pela 777 Partners não é a única da Itália que tem interesse em Marlon Gomes. Meses atrás, uma informação de que o Milan também estaria interessada na contratação do jogador de 19 anos também começou a circular. Os Rossoneros teriam gostado muito do meia após sua apresentação no Mundial Sub-20 desse ano, vencido pela seleção brasileira.

Destaque da campanha de acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado, Marlon Gomes fez 23 partidas com o Vasco em 2023, tendo feito uma assistência. Além disso, ele foi campeão do Mundial Sub-20 nesta temporada com a seleção brasileira, sendo uma das principais peças da equipe treinada por Ramon Menezes.