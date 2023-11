Vasco treina no CT Moacyr Barbosa - Leandro Amorim/ Vasco

Vasco treina no CT Moacyr BarbosaLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 15/11/2023 21:26

Rio - O elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira (15) após dois dias de folga. Os jogadores realizaram uma atividade no CT Moacyr Barbosa e iniciaram o trabalho para o jogo contra o Cruzeiro, na próxima quarta (22), às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Após vencer três partidas consecutivas, o Vasco tenta manter a boa fase diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Na atividade desta quarta, os jogadores iniciaram na academia e, em seguida, foram para o campo treinar com bola.

As únicas ausências na atividade foram Medel e Gabriel Pec. O zagueiro está com a seleção chilena para os jogos das Eliminatórias, enquanto o atacante está com a seleção brasileira pré-olímpica para um período de treinos. Ele será liberado antecipadamente e reforçará a equipe contra o Cruzeiro.

Após três vitórias consecutivas, o Vasco saiu da zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar com 40 pontos. O Cruz-Maltino diminuiu os riscos de queda para a segunda divisão, mas ainda não está garantido na elite para a próxima temporada.