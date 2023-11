Flamengo venceu o Vasco por 68 a 65 em São Januário - Paula Reis / CRF

Publicado 15/11/2023 19:36

Rio - O clássico entre Vasco e Flamengo pelo Novo Basquete Brasil (NBB) foi recheado de polêmica e parece não ter terminado do lado de fora da quadra. Após o técnico rubro-negro Gustavo Conti reclamar da altura do aro, o Cruz-Maltino emitiu uma nota oficial repudiando as acusações e classificou o treinador como "absolutamente irresponsável".

"O que nos estranha é ele ou a comissão técnica de sua equipe não terem questionado isso antes ou mesmo durante o jogo conforme prevê o regulamento. Sem dúvida nenhuma o treinador está sendo absolutamente irresponsável com essa afirmação. O Vasco da Gama é um clube idôneo, que sempre vai brigar pelos seus direitos e que não aceita ser acusado pela falha ou imperícia de terceiros", disse.

Após a vitória por 89 a 71 sobre o Cerrado, na última segunda-feira (13), o técnico Gustavo Conti fez uma análise sobre a diferença de desempenho do Flamengo nos últimos dois jogos. O treinador justificou o "aro mais baixo" como a maior dificuldade do Flamengo na vitória sobre o Vasco por 68 a 65, e fez uma comparação com a atuação contra o Cerrado.

"Muitos fatores colaboraram (para a dificuldade do jogo). O aro estava mais baixo lá, muito mais baixo do que o normal. Você pode ver que a maioria das bolas, a gente chutou e elas foram longas. Isso é uma coisa para se visualizar na quadra deles (Vasco). Dessa vez estava desnivelado um pouco, estava muito para baixo", explicou Gustavo Conti.

Em nota oficial, o NBB ressaltou que não identificou problemas na altura do aro da quadra do Vasco.

"A altura dos aros é aferida pelo representante da partida antes de todos os jogos do NBB. E essa informação é inserida no aplicativo que utilizamos para fazer o checklist de toda a estrutura utilizada pela equipe mandante nos jogos. Em todos os jogos, a regra da FIBA prevê que a parte superior do aro esteja a 3,05m do piso e é essa altura que é utilizada nos jogos", afirmou.

"No caso da partida entre Vasco e Flamengo os aros foram aferidos normalmente e, segundo o relatório do jogo, estavam de fato na medida correta. É importante dizer que antes e durante a partida não houve reclamações por parte de nenhum membro de equipe, seja atleta ou staff a respeito da altura do aro. Da mesma forma, os árbitros não foram acionados para verificar qualquer tipo de irregularidade", finalizou.

Veja a nota oficial do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama repudia veementemente a fala do treinador de basquete do Flamengo após o jogo contra o Cerrado na última segunda-feira (13/11). Ele afirma que no jogo entre o R10 Score Vasco da Gama e o Flamengo, no dia 10/11, o aro do Ginásio de São Januário estava mais baixo do que o exigido pela Liga Nacional de Basquete (LNB).



O Vasco da Gama reforça que cumpre todas as regras previstas no regulamento do NBB Caixa 23/24 para realização dos jogos seja em casa ou fora e, reitera que o delegado técnico do jogo, um profissional definido pela Liga, fez a inspeção, conforme previsto, antes do jogo. Caso houvesse alguma irregularidade seríamos notificados imediatamente. Nesse caso, inclusive, a própria Liga pode trazer luz a essa afirmação estapafúrdia com a apresentação do relatório do seu delegado, comprovando o cumprimento do regulamento por parte do R10 Score Vasco da Gama.



O que nos estranha é ele ou a comissão técnica de sua equipe não terem questionado isso antes ou mesmo durante o jogo conforme prevê o regulamento. Sem dúvida nenhuma o treinador está sendo absolutamente irresponsável com essa afirmação.



O Vasco da Gama é um clube idôneo, que sempre vai brigar pelos seus direitos e que não aceita ser acusado pela falha ou imperícia de terceiros. O retorno da nossa equipe para a elite do basquete nacional incomoda e incomoda muito. Deixamos o nosso recado dentro da quadra, dos seis jogos disputados, ganhamos quatro. No jogo contra o Flamengo, ficamos a maior parte do tempo à frente no placar. Levamos o jogo para a prorrogação e, acima de tudo, jogamos de igual para igual com uma das equipes ditas favoritas para a temporada. Muitos achavam que este seria jogo fácil para eles, mas não foi. Mostramos que não é à toa que somos o Gigante das Quadras. Em entrevista do nosso técnico, logo após o jogo, assumimos às nossas deficiências dentro de quadra por não termos saído com essa vitória, mas jamais terceirizando a culpa."