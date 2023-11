Gabriel Pec é um dos destaques do Vasco na temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 15/11/2023 13:19

O Vasco entrou em acordo com a CBF e terá o atacante Gabriel Pec disponível para a partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (22), às 19h, no Mineirão. O jogador cruz-maltino será liberado antecipadamente dos treinamentos da seleção pré-olímpica e ele estará à disposição do treinador Ramón Díaz. As informações são do "ge".

O Vasco entende que a partida contra o Cruzeiro é um dos mais importantes da temporada. Os dois clubes brigam contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e quer contar com Gabriel Pec, jogador que mais fez gols e mais vestiu a camisa cruz-maltina em 2023, para o duelo decisivo contra a Raposa. Por isso, não solicitou a desconvocação, por acreditar no mérito do atacante, mas pediu o seu retorno antecipado.

Gabriel Pec se apresentou na última segunda-feira (13) no CT Joaquim Grava, em São Paulo, com o time que se prepara para o Pré-Olímpico, que será realizado em janeiro, na Venezuela. Essa foi a primeira vez que o atacante foi chamado por Ramon Menezes, entretanto, os dois já trabalharam juntos, em 2020, no Vasco.

Entretanto, apesar de poder contar com Gabriel Pec, o Vasco deverá ter o desfalque do zagueiro Gary Medel. O jogador foi convocado nesta data Fifa para defender a seleção do Chile e entrará em campo no dia 21, um antes da partida do Vasco contra o Cruzeiro, para enfrentar o Equador, em Guayaquil. Por conta disso, sua disponibilidade para o jogo contra o clube mineiro deve ser difícil.