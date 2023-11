Orellano em treinamento pelo Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/11/2023 13:53

O Vasco informou na tarde desta quarta-feira (15) sobre a lesão sofrida por Luca Orellano na partida contra o Cuiabá, no dia 2 de novembro. O argentino fraturou a mão direita, engessou a região e não deve mais jogar o Campeonato Brasileiro deste ano.

"O atleta Luca Orellano foi diagnosticado com uma fratura no quarto metacarpo direito (mão) durante a partida diante do Cuiabá, no dia 2 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. Diante do diagnóstico, existiam três possibilidades de tratamento e o atleta optou pelo tratamento com aparelho de imobilização gessado após consultar um médico da Argentina", comunicou o Vasco.

O atleta Luca Orellano foi diagnosticado com uma fratura no quarto metacarpo direito (mão) durante a partida diante do Cuiabá, no dia 2 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro.



Diante do diagnóstico, existiam três possibilidades de tratamento e o atleta optou pelo tratamento… pic.twitter.com/Iq98TUSX1H — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 15, 2023 O Vasco ofereceu uma opção de tratamento que não faria com que Orellano voltasse mais rapidamente para a equipe. O clube não informou a previsão para o jogador retornar aos treinos, mas a previsão de recuperação para esse tipo de lesão é de quatro semanas.

Orellano foi o maior investimento do Vasco na temporada, que investiu cerca de R$ 20 milhões ao Vélez Sarsfield para contratar o argentino. Entretanto, o jogador de 23 anos ainda não se firmou com a camisa cruz-maltina, tendo feito um gol e uma assistência em 24 partidas.