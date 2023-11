Projeto "Nosso São Januário" foi escolhido por Pedrinho - Divulgação

Projeto "Nosso São Januário" foi escolhido por PedrinhoDivulgação

Publicado 15/11/2023 19:02

Rio - Eleito presidente do Vasco para o triênio entre 2024 e 2026, o ex-jogador e comentarista esportivo Pedrinho já escolheu o projeto para a reforma e ampliação de São Januário, segundo o "ge". A decisão do novo mandatário do clube não afeta o acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o potencial construtivo, que garantirá recursos para a obra do estádio.

Pedrinho escolheu o projeto "Nosso São Januário". A proposta foi desenvolvida por torcedores em 2020 e contempla a criação de um "setor popular" e de praças em oposição à elevação de muros, criando espaços de convivência e interação entre o Vasco e a Barreira. O presidente eleito já iniciou conversas com um escritório de arquitetura.

O plano visa a ampliação de São Januário para 46 mil lugares. Porém, a decisão de Pedrinho não o impede de colocar em ação o plano que já foi aprovado pela Prefeitura do Rio e está em votação na Câmara de Vereadores. A proposta desenvolvida pela gestão de Alexandre Campello e Jorge Salgado é a base do projeto de lei do potencial construtivo.

A atual diretoria do Vasco fará uma reunião de transição com a equipe de Pedrinho para tratar do assunto. Apesar do plano atual estar atrelado ao projeto de lei do potencial construtivo, o presidente eleito poderá fazer mudanças no projeto e iniciar uma nova negociação com a Prefeitura do Rio de Janeiro para conseguir a aprovação do projeto escolhido.