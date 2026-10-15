Jogadores do Vasco comemoram gol marcado por Adson sobre o Boca Juniors, na Bombonera - Luis Robayo / AFP

Jogadores do Vasco comemoram gol marcado por Adson sobre o Boca Juniors, na BomboneraLuis Robayo / AFP

Publicado 15/10/2026 17:56

De olho no jogo de volta contra o Boca Juniors, na próxima semana, pela semifinal da Sul-Americana, no Maracanã, o Vasco pode poupar seus titulares diante do São Paulo neste sábado (17), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Cruz-Maltino vai fazer uma avaliação do elenco antes de tomar a decisão definitiva.

O elenco Cruz-Maltino terá pouco tempo de descanso entre os jogos, o que levanta a possibilidade de a equipe utilizar um time misto no confronto. Os atletas ainda passarão por uma avaliação do Departamento de Saúde e Performance antes da definição da equipe que entrará em campo diante do Tricolor paulista.

No entanto, a equipe pode contar com a presença de Andrés Gómez e Facundo Colidio. O colombiano foi expulso no jogo de ida contra o Boca Juniors e só retorna em uma possível final, enquanto o argentino não está inscrito no torneio, pois disputou a fase de grupos da competição pelo seu ex-clube, o River Plate, da Argentina.

Momento do Vasco no Brasileirão

Apesar da boa fase na Sul-Americana, o Vasco ainda está em alerta no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos, e ainda não está livre da briga contra o rebaixamento, embora tenha um jogo a menos, contra a Chapecoense. Após o duelo contra os argentinos, o Cruz-Maltino terá um confronto decisivo contra o Corinthians, que está em 16º lugar, além de um clássico com o Flamengo na sequência.

Na competição, o Cruz-Maltino vem de quatro jogos sem perder: empatou por 0 a 0 com o Remo, além de vencer por 2 a 1 nos clássicos com Botafogo e Grêmio e golear o Coritiba por 5 a 0. No segundo turno, o Vasco tem quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Duelo contra o Boca Juniors

O Vasco encaminhou a classificação para a grande decisão da Sul-Americana após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na Bombonera. Na ocasião, Andrés Gómez fez bela jogada e cruzou para Adson, que ganhou da defesa xeneize e cabeceou sem dar chances ao goleiro Álvaro Montero, marcando o gol da vitória aos 25 minutos do primeiro tempo.

A situação ficou mais delicada aos 18 minutos, quando Andrés Gómez fez uma falta, recebeu cartão amarelo e, depois, foi expulso por reclamação. Aos 26 minutos, após bela jogada de Flores, Ascacibar acertou a trave vascaína. Apesar da pressão, os argentinos não conseguiram converter as chances criadas em gols, e o Cruz-Maltino jogará em vantagem no Maracanã.

O segundo jogo da semifinal está marcado para o Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Caso o Boca Juniors vença por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis. Quem avançar enfrentará Atlético-MG ou Montevideo City Torque na grande decisão.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza