Paredes em ação pelo Boca JuniorsAlejandro Pagni / AFP
A lesão ocorreu no empate do time argentino por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, na última sexta-feira (9). Na ocasião, o volante entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo, mas, aos 26, foi substituído após sentir o problema.
Contratado em julho de 2025, Paredes é peça fundamental no Boca Juniors na temporada. Além de ser capitão da equipe, o argentino é considerado um dos pilares do meio-campo. Em 2026, o volante atuou em 35 jogos, sendo 29 como titular, e anotou três gols e seis assistências.
Outro reforço
Como foi o jogo de ida
A situação ficou mais delicada aos 18 minutos da etapa final, quando Andrés Gómez fez uma falta, recebeu cartão amarelo e, depois, foi expulso por reclamação. Aos 26 minutos, após bela jogada de Flores, Ascacibar acertou a trave. Apesar da pressão, os argentinos não conseguiram converter as chances criadas em gols, e o Cruz-Maltino jogará em vantagem na volta.
O segundo jogo da semifinal acontecerá na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Caso o Boca Juniors vença por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará Atlético-MG ou Montevideo City Torque na luta pelo título.
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