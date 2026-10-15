Paredes em ação pelo Boca Juniors - Alejandro Pagni / AFP

Paredes em ação pelo Boca JuniorsAlejandro Pagni / AFP

Publicado 15/10/2026 19:19

que era desfalque certo para os dois jogos devido a uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, pode ser uma das novidades do confronto. A informação é do jornal 'Olé'.



A lesão ocorreu no empate do time argentino por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, na última sexta-feira (9). Na ocasião, o volante entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo, mas, aos 26, foi substituído após sentir o problema. O Boca Juniors corre contra o tempo para contar com o retorno de Leandro Paredes diante do Vasco, no duelo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O volante,devido a uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, pode ser uma das novidades do confronto. A informação é do jornal 'Olé'.A lesão ocorreu no empate do time argentino por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, na última sexta-feira (9). Na ocasião, o volante entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo, mas, aos 26, foi substituído após sentir o problema.

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Contratado em julho de 2025, Paredes é peça fundamental no Boca Juniors na temporada. Além de ser capitão da equipe, o argentino é considerado um dos pilares do meio-campo. Em 2026, o volante atuou em 35 jogos, sendo 29 como titular, e anotou três gols e seis assistências. Contratado em julho de 2025, Paredes é peça fundamental no Boca Juniors na temporada. Além de ser capitão da equipe, o argentino é considerado um dos pilares do meio-campo. Em 2026, o volante atuou em 35 jogos, sendo 29 como titular, e anotou três gols e seis assistências.

Outro reforço

Além de Paredes, o clube tenta antecipar o retorno do meio-campista Alan Velasco, que sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda. A previsão inicial de recuperação era de três semanas, mas o departamento médico trabalha para que o atleta volte antes do prazo.

Como foi o jogo de ida

O Vasco saiu na frente na briga pela classificação para a grande decisão da Sul-Americana após vencer o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera. O gol foi marcado por Adson, de cabeça, depois de bela jogada de Andrés Gómez, aos 25 minutos do primeiro tempo.



A situação ficou mais delicada aos 18 minutos da etapa final, quando Andrés Gómez fez uma falta, recebeu cartão amarelo e, depois, foi expulso por reclamação. Aos 26 minutos, após bela jogada de Flores, Ascacibar acertou a trave. Apesar da pressão, os argentinos não conseguiram converter as chances criadas em gols, e o Cruz-Maltino jogará em vantagem na volta.



O segundo jogo da semifinal acontecerá na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Caso o Boca Juniors vença por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará Atlético-MG ou Montevideo City Torque na luta pelo título.