Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/10/2026 14:18



Vasco x Boca Juniors está confirmado no Maracanã, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não acatar o recurso da gestão de Flamengo e Fluminense para retirar o jogo do estádio. Caso houvesse uma decisão contrária, o Cruz-Maltino teria que decidir a vaga para a final da Copa Sul-Americana no Paraguai

Os ingressos já estão esgotados para a partida decisiva, marcada para terça-feira (20), às 21h30. A expectativa é de cerca de 70 mil pessoas presentes.



Ponto final no STJ



Na decisão que favoreceu o Vasco, o presidente do Tribunal, ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que o pedido da gestão do Maracanã de suspensão de segurança não cabia ao processo. A informação é do site 'ge', confirmada por O Dia.

Agora, a decisão do TJ-RJ segue mantida, após idas e vindas. Nas últimas semanas, o Vasco travou uma batalha na Justiça com a dupla Fla-Flu para conseguir jogar no Maracanã. Após cinco pedidos negados, conseguiu uma liminar na sexta-feira (9) que liberou o Maracanã e logo em seguida iniciou a venda dos ingressos.



Entretanto, no dia seguinte, a gestão do estádio conseguiu nova decisão favorável, o que deixou em dúvida novamente onde seria disputada a semifinal da Copa Sul-Americana. Mas um novo recurso no TJ-RJ foi favorável aos vascaínos na terça-feira (13).



Entretanto, Flamengo e Fluminense não desistiram de tentar derrubar a decisão novamente, agora no STJ. Os principais argumentos seguiram sendo a manutenção do gramado e a segurança por haver um jogo de NBB no Maracanãzinho entre o Rubro-Negro e o Botafogo. Além disso, disseram que havia intervenção indevida na execução do contrato de concessão.



As indas e vindas do Vasco no Maracanã



Diante da negativa do pedido para jogar no estádio, a diretoria vascaíno chegou a buscar como solução o aumento da capacidade de São Januário para 24 mil torcedores. Entretanto, apesar da aprovação do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar seguiu contra o jogo na sede do clube.



Além disso, o regulamento da Conmebol prevê um estádio com capacidade mínima para 30 mil pessas. E, por isso, foi contra. A alternativa era o Nilton Santos, mas o gramado sintético fez com que o Vasco não tentasse o aluguel.



Por fim, o Paraguai passou a ser uma soluçao final que poderia ser imposta pela Conmebol, diante da indefinição sobre o Maracanã. Caso uma nova decisão da Justiça mudasse o local mais uma vez, o duelo com o Boca sairia do Brasil.