Hinestroza é levantado por goleiro do Boca - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Hinestroza é levantado por goleiro do BocaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 21/10/2026 00:23 | Atualizado 21/10/2026 01:00

O atacante Marino Hinestroza, de 24 anos, fez uma análise bastante crítica em relação a atuação do Vasco na derrota por 3 a 1 para o Boca Juniors , no Maracanã, nesta terça-feira (20). O colombiano, que entrou no segundo tempo, disse que os cariocas não encararam a semifinal da Sul-Americana com a seriedade que o jogo merecia em seu começo.

"Acho que a gente não encarou o começo de jogo como uma semifinal. Entramos muito desligados e em uma semifinal isso não pode acontecer. Acho que a gente vacilou no começo do jogo, conseguimos uma reação, mas esse gol no fim foi tudo o que não esperávamos. Acho que não merecíamos, mas futebol nem sempre é justo", disse.

Mais de 66 mil torcedores compareceram ao Maracanã para assistir o duelo entre Vasco e Boca Juniors. Melhor para os argentinos, que celebraram a classificação para a final da Sul-Americana. Em uma noite em que quase nada deu certo, o Cruz-Maltino perdeu por 3 a 1 para a equipe de Buenos Aires e encerrou o sonho do título inédito da competição. O Vasco levou dois gols no primeiro tempo, reagiu na segunda etapa, mas uma falha incrível de Léo Jardim no fim, selou o destino dos cariocas na competição.

Eliminado da Sul-Americana, o Vasco volta a campo no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (24), o Cruz-Maltino irá receber o Corinthians, em São Januário. A partida irá acontecer às 18h30 (de Brasília) e é duelo direto na luta contra o rebaixamento.

Luta contra o rebaixamento



De acordo com o portal "Infobola", que apresenta os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Cruz-Maltino tem 11% de risco de ser rebaixado. O clube carioca tem apenas três pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e somou apenas um ponto nos dois últimos jogos, tendo empatado em casa com o Remo e sido derrotado pelo São Paulo, no Morumbi. A situação só não piorou mais, porque Grêmio e Internacional perderam na atual rodada.



O clube de São Januário é o sétimo com mais possibilidades de ser rebaixado para a Série B. Faltam ainda oito jogos para a Vasco fazer até o final do Campeonato Brasileiro de 2026. A Chapecoense e o Remo estão virtualmente rebaixados. Os catarinenses, que estão em último lugar com apenas 18 pontos, tem 99% de risco de cair para a Segundona. A equipe de Belém vem em seguida com 26 pontos e 98% de possibilidades de disputar a Série B na próxima temporada.



Em 18º e em 17º lugar aparece a desesperada dupla gaúcha. O Grêmio está em condição pior com 31 pontos e já tem 76% de risco de ser rebaixado. O Internacional, com um ponto a menos, tem 54%. O Vasco tem uma partida a menos que os dois clubes de Porto Alegre e com isso um pequeno alívio em relação à disputa.



No limite fora da zona de rebaixamento aparece o Corinthians. O Alvinegro que joga nesta segunda-feira (19) contra o Vitória, em São Paulo, tem 37% de possibilidades de cair. O Timão tem a mesma pontuação do Internacional, mas está fora da degola, porque tem uma vitória a mais.

Acima do Vasco na tabela, o Mirassol tem 12% de possibilidades de queda. O clube do interior paulista tem um jogo a mais que o Cruz-Maltino, o que esclarece o motivo do risco dos cariocas ser menor. Vitória, com 7%, Coritiba, com 3%, Botafogo, com 2%, e Bragantino, com 1%, completam a lista das equipes que ainda têm alguma possibilidade matemática de ser rebaixado para a Série B.