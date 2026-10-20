Vasco enfrentou o Boca Juniors no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Vasco enfrentou o Boca Juniors no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/10/2026 23:27 | Atualizado 20/10/2026 23:36

Mais de 66 mil torcedores compareceram ao Maracanã para assistir o duelo entre Vasco e Boca Juniors. Melhor para os argentinos, que celebraram a classificação para a final da Sul-Americana. Em uma noite em que quase nada deu certo, o Cruz-Maltino perdeu por 3 a 1 para a equipe de Buenos Aires e encerrou o sonho do título inédito da competição. O Vasco levou dois gols no primeiro tempo, reagiu na segunda etapa, mas uma falha incrível de Léo Jardim no fim, selou o destino dos cariocas na competição.

Eliminado da Sul-Americana, o Vasco volta a campo no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (24), o Cruz-Maltino irá receber o Corinthians, em São Januário. A partida irá acontecer às 18h30 (de Brasília) e é duelo direto na luta contra o rebaixamento.

O começo da partida no Maracanã foi do jeito que nem o mais pessimista vascaíno projeto. Com apenas três minutos, o Boca Juniors abriu o placar. Blanco cobrou escanteio e Di Lollo subiu mais que todos os zagueiros cruz-maltinos e cabeceou, sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim.

O gol colocou fogo na partida e aos cinco minutos, os argentinos quase ampliaram. Meretiel deu belo passe de calcanhar e Flores saiu na cara de Léo Jardim, a finalização foi mascada em Robert Renan, que acabou salvando o Vasco. No lance seguinte, os cariocas tiveram grande chance de empatar. Depois de belo contra-ataque, Lezcano achou Adson e Bruno Duarte sozinhos dentro da área, mas um atrapalhou o outro e facilitou para que a defesa do Boca Juniors fizesse o corte.

Com o tempo passando, o Vasco passou a sentir ainda mais a partida e aos 34 minutos, o Boca Juniors aproveitou. Em belo contra-ataque, Merentiel foi lançado e cara a cara com Léo Jardim, finalizou para ampliar a vantagem dos argentinos no Maracanã, destruindo totalmente a vantagem vascaína antes do intervalo.

O Vasco voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Marino e Brenner entraram nas vagas de Adson e David. A equipe carioca passou a ter o controle da partida, mas ainda assim não conseguia criar grandes oportunidades. Aos 10 minutos, Paulo Henrique sentiu dores e precisou ser substituído por Puma Rodríguez. E a estrela do uruguaio brilhou. Aos 21 minutos, Cuiabano bateu cruzado, a bola passou pela área argentina e chegou em Pumita, que finalizou para o fundo das redes do Boca.

O Vasco foi para cima, em busca do empate para garantir a classificação no tempo normal, mas o Cruz-Maltino teve dificuldades para criar. Cuiabano era o atleta mais incisivo dos cariocas. Porém, o Boca reorganizou o sistema defensivo e passou a sofrer menos.

Aos 43 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia apontar para a disputa de pênaltis, Paredes arriscou de fora da área, e Léo Jardim aceitou, para desespero dos torcedores vascaínos no Maracanã. Melhor para o Boca, que depois de três anos está de volta a mais uma final continental.