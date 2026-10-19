Oseias é um dos destaques do sub-17 do Vasco - João Gabriel Alves/Vasco

Oseias é um dos destaques do sub-17 do VascoJoão Gabriel Alves/Vasco

Publicado 19/10/2026 18:30

Destaque da categoria sub-17 do Vasco , o goleiro Oseias assinou o primeiro contrato profissional da carreira. O vínculo é válido até 2029 e tem multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões). O jovem jogador, de 17 anos, relembrou a sua ainda curta trajetória no futebol, comemorou a conquista e prometeu honrar a camisa vascaína.

"É um sentimento que não consigo explicar direito. É gratidão, alívio e sensação de que todo o esforço valeu a pena. Desde pequeno eu sonhava com esse momento, imaginava como seria, e hoje ele finalmente chegou. Agradeço ao clube, que acreditou em mim e me deu essa oportunidade tão importante na minha carreira. Obrigado por confiarem no meu trabalho e me permitirem fazer parte dessa história", disse.

Oseias chegou ao Vasco em 2022, com apenas 13 anos de idade. O jovem trilhou um caminho de sucesso por todas as categorias que passou, conquistando títulos como a Copa Rio e a Copa Nike (competição que foi eleito o melhor goleiro), ambos na categoria sub-15, além da Copa do Brasil sub-17, na temporada passada, e o Campeonato Carioca sub-17, neste ano.

"Eu tenho consciência de que agora começa uma nova fase. A responsabilidade é muito maior. Assinar esse contrato não é o fim de nada, é o começo de tudo. E eu estou pronto para o que vier, com muita humildade e vontade de trabalhar cada vez mais. Prometo dar o meu melhor todos os dias, sem nunca esquecer de onde eu vim", completou Oseias.

Atualmente, Oseias já realiza a transição para a categoria sub-20. Em janeiro de 2027, o jogador completa 18 anos e, a partir disso, não poderá mais atuar com o sub-17. O trabalho de adaptação é realizado pela comissão técnica do técnico Mateus Curopos, que conduziu o Vasco ao título do Campeonato Brasileiro da categoria em 2026.