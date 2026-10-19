Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025Foto: André Durão
Justiça dá razão ao Vasco e confirma jogo contra o Boca no Maracanã
Todos os 25 desembargadores votaram contra a liminar do Consórcio Fla-Flu na tentativa de impedir a partida da Sul-Americana
Técnico do Boca se esquiva sobre Paredes e projeta decisão com o Vasco
Rodolfo Arruabarrena revelou que o capitão 'está bem' e quer jogar, mas alertou para os riscos do retorno precoce diante do Cruz-Maltino
Joia da base assina primeiro contrato profissional com o Vasco
Goleiro do time sub-17 chegou ao clube de São Januário com apenas 13 anos e se prepara para integrar o sub-20 em 2027
Depois de derrota, Vasco aparece com 11% de risco de rebaixamento
Cruz-Maltino somou apenas um ponto nas duas últimas partidas e tem apenas três pontos de vantagem sobre o Internacional, que abre a degola
Justiça dá razão ao Vasco e confirma jogo contra o Boca no Maracanã
Todos os 25 desembargadores votaram contra a liminar do Consórcio Fla-Flu na tentativa de impedir a partida da Sul-Americana
Vasco pode encerrar maior jejum de final continental entre os grandes
Cruz-Maltino tem a oportunidade de chegar à decisão da Copa Sul-Americana após bater na trave em 2011, com o Trem-Bala da Colina
Paredes é relacionado pelo Boca Juniors para enfrentar o Vasco
Meio-campista corre para se recuperar de lesão na coxa direita e ainda não tem presença certa na volta da semifinal da Copa Sul-Americana
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