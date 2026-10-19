Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025Foto: André Durão

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Rodrigo Souza
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu razão para o Vasco e confirmou o jogo contra o Boca Juniors, da Argentina, nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal da Sul-Americana. Todos os 25 desembargadores votaram, de maneira unânime, contra a liminar do Consórcio Fla-Flu, que tentou impedir a realização da partida no estádio, segundo o "ge".
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Na decisão, os desembargadores alegaram que um jogo desse tamanho precisava ser realizado no Maracanã por causa de questões de logística e segurança pública. Além disso, o fato de todos os ingressos terem sido vendidos e da delegação do Boca Juniors já estar no Rio de Janeiro também pesaram na decisão a favor do Vasco. Com isso, a partida está confirmada.
Foram cerca de três semanas de batalhas judiciais entre Vasco e a dupla Fla-Flu, responsável por administrar o Maracanã. Após cinco pedidos negados, o Cruz-Maltino conseguiu uma liminar na sexta-feira (9) que liberou o uso e logo em seguida iniciou a venda dos ingressos. Entretanto, no dia seguinte, a gestão do estádio conseguiu nova decisão favorável.
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Na última terça-feira (13), o Vasco conseguiu um novo recurso que liberou novamente o Maracanã. A dupla Fla-Flu não desistiu e tentou derrubar a decisão mais uma vez, agora no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os principais argumentos seguiram sendo a manutenção do gramado e a segurança por haver um jogo de NBB no Maracanãzinho, mas não adiantou.
Na decisão que favoreceu o Vasco, o presidente do Tribunal, ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que o pedido da gestão do Maracanã de suspensão de segurança não cabia ao processo. Por isso, indeferiu a ação para anular o que foi imposto pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) de liberar o estádio. Salomão é tio de Paulo Salomão, que até recentemente atuou como vice-geral do Cruz-Maltino na gestão de Pedrinho.
O Vasco venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Com isso, o Cruz-Maltino pode até empatar para avançar à final da competição continental. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O vencedor encara Atlético-MG ou Montevidéu City na final. No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, na Arena MRV.
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Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025
Vasco tenta utilizar o Maracanã contra o Boca