Thiago Mendes comentou o cansaço dos jogadores em meio ao calendário cheioReprodução / SporTV
“O São Paulo jogou bem. Eles tiveram a posse de bola, pressionaram o tempo todo. Nosso time soube jogar com a bola, mas tomamos um gol que não esperávamos. Faz parte do futebol”, disse o meio-campista, em entrevista logo depois do confronto.
O volante também falou sobre o desgaste do elenco, que passa por uma maratona de jogos. Antes de encarar o Tricolor Paulista, o Cruz-Maltino superou o Boca Juniors (ARG) por 1 a 0, terça-feira (13), na Bombonera, na ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe atuou com um homem a menos desde os 18 minutos da etapa final, quando Andrés Gómez levou o vermelho.
“Tentamos recuperar ao máximo, tem alguns jogadores desgastados. Muitos estavam cansados, mas não há tempo para lamentar. Temos que descansar para buscar a classificação”, afirmou.
Situação no Campeonato Brasileiro
Os jogos que restam ao Vasco
. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana
. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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