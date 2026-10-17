Thiago Mendes comentou o cansaço dos jogadores em meio ao calendário cheio - Reprodução / SporTV

Thiago Mendes comentou o cansaço dos jogadores em meio ao calendário cheioReprodução / SporTV

Publicado 17/10/2026 23:34 | Atualizado 17/10/2026 23:35





“O São Paulo jogou bem. Eles tiveram a posse de bola, pressionaram o tempo todo. Nosso time soube jogar com a bola, mas tomamos um gol que não esperávamos. Faz parte do futebol”, disse o meio-campista, em entrevista logo depois do confronto.



O volante também falou sobre o desgaste do elenco, que passa por uma maratona de jogos. Antes de encarar o Tricolor Paulista, o Cruz-Maltino



“Tentamos recuperar ao máximo, tem alguns jogadores desgastados. Muitos estavam cansados, mas não há tempo para lamentar. Temos que descansar para buscar a classificação”, afirmou. Um dos principais jogadores do Vasco , Thiago Mendes analisou a derrota por 1 a 0 para o São Paulo , neste sábado (17), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino começou melhor, mas caiu de produção e acabou superado. Artur foi quem balançou a rede.“O São Paulo jogou bem. Eles tiveram a posse de bola, pressionaram o tempo todo. Nosso time soube jogar com a bola, mas tomamos um gol que não esperávamos. Faz parte do futebol”, disse o meio-campista, em entrevista logo depois do confronto.O volante também falou sobre o desgaste do elenco, que passa por uma maratona de jogos. Antes de encarar o Tricolor Paulista, o Cruz-Maltino superou o Boca Juniors (ARG) por 1 a 0 , terça-feira (13), na Bombonera, na ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe atuou com um homem a menos desde os 18 minutos da etapa final, quando Andrés Gómez levou o vermelho.“Tentamos recuperar ao máximo, tem alguns jogadores desgastados. Muitos estavam cansados, mas não há tempo para lamentar. Temos que descansar para buscar a classificação”, afirmou.

O embate de volta está marcado para terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Gigante da Colina terá a vantagem do empate para avançar à decisão do torneio continental. Se perder por um gol de diferença, a definição da vaga acontecerá nos pênaltis.

Situação no Campeonato Brasileiro

Com a derrota para o São Paulo, o Vasco não conseguiu respirar na luta contra o rebaixamento – tem 35 pontos, na 15ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, com 32.

Os jogos que restam ao Vasco

. Chapecoense x Vasco (a definir) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana

. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro