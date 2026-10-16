Andrés Gómez recebeu cartão vermelho na ida contra o Boca Juniors - Luis Robayo / AFP

Andrés Gómez recebeu cartão vermelho na ida contra o Boca JuniorsLuis Robayo / AFP

Publicado 16/10/2026 22:30

Andrés Gómez será um desfalque de peso para o Vasco no jogo de volta contra o Boca Juniors, no Maracanã, pela semifinal da Sul-Americana. Expulso na vitória por 1 a 0 na ida , o atacante vive melhor temporada com a camisa cruz-maltina. Pedro Emanuel avalia leque de opções para substitui-lo no duelo, em busca de levar o clube a uma decisão continental depois de 25 anos.

Não relacionado para enfrentar o São Paulo, neste sábado (17), Marino Hinestroza é o principal candidato. Como o atleta não teve problema físico algum divulgado pela equipe, o palpite é que ele será poupado no duelo pelo Brasileirão, justamente para substituir o companheiro colombiano na decisão contra o Boca.

Por mais que ainda não tenha balançado as redes pelo Vasco, Marino é uma opção que agrada Pedro Emanuel. Nos dois jogos contra o Independiente Santa Fe, pelas quartas de final, ele foi titular, o que indica que ele pode ser o favorito para a vaga. Além disso, sua entrada manteria o esquema tático reproduzido pelo português na maioria das partidas.

Inscrito pelo River Plate, seu antigo clube, na competição, Colidio está descartado. Por mais que tenha reprovado publicamente a regra da Conmebol, o argentino está impedido de entrar em campo pelo Cruz-Maltino nesta etapa da competição. Também opção para a ponta, mas em baixa na temporada, o português Nuno Moreira corre por fora.

Outras opções viáveis precisariam de certo ajuste tático. Há possibilidade da entrada do experiente Tchê Tchê, o que mudaria o modelo do meio-campo, para que ele atuasse ao lado de Sosa e Thiago Mendes. Ou então, outro centroavante pode ser acionado como dupla para Bruno Duarte. Como o recém-contratado tem estilo de jogo mais móvel, um camisa 9 como David poderia ser seu aliado.

Quando Vasco e Boca jogam?

Depois de vitória histórica na Argentina, o Vasco defende vantagem de um gol contra o Boca Juniors no Maracanã. O jogo de volta da semifinal da Sul-Americana acontecerá nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Um simples empate leva o Cruz-Maltino à final. Caso o placar agregado acabe em igualdade, a disputa irá para os pênaltis.

