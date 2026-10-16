Loide Augusto treina no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Loide Augusto treina no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/10/2026 15:05

Em meio a disputa por uma vaga na final da Sul-Americana, o Vasco vai rodar o elenco e terá novidades para enfrentar o São Paulo, neste sábado (17),às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão. O atacante angolano Loide Augusto foi relacionado para o jogo e volta a ficar à disposição para uma partida após 14 meses.

A última vez que Loide Augusto foi relacionado foi contra o Atlético-MG, em 10 de agosto do ano passado, pelo Brasileirão. Na ocasião, o atacante nem saiu do banco de reservas. Sem espaço, ele foi emprestado ao Rizespor, da Turquia, no primeiro semestre dessa temporada e retornou em julho. Nos últimos meses, o angolano treinou separado.

Inicialmente fora dos planos, Loide Augusto voltou a ser considerado após agradar o técnico Pedro Emanuel. O atacante foi até inscrito na Sul-Americana, mas ainda não foi utilizado pelo treinador português. Em meio a necessidade de rodar o elenco e poupar algumas peças, o comandante vascaíno decidiu dar uma nova chance para o jogador.

Contratado em fevereiro do ano passado por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) junto ao Alanyaspor, da Turquia, Loide Augusto não conseguiu se firmar no Vasco. O atacante, de 26 anos, disputou apenas 18 jogos e, rapidamente, perdeu espaço. Sem participar diretamente de gols, teve como principal momento um lance em que chutou uma bola para fora e colocou a mão no ouvido na direção do então técnico Fernando Diniz.

Vasco vive bom momento

Apesar da situação delicada no Brasileirão, o Vasco vive um bom momento na temporada. Desde a chegada do técnico Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino cresceu de produção, chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, além de deixar a zona de rebaixamento. Embora ainda esteja ameaçado, já conseguiu abrir três pontos de distância e, agora, tem margem para administrar contra os rivais.

O Vasco não sabe o que é perder desde o dia 5 de setembro, quando foi superado por 1 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram cinco vitórias e dois empates. O último triunfo foi emblemático, sobre o Boca Juniors, por 1 a 0, na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana — o time atuou com um homem a menos desde os 18 minutos do segundo tempo.