Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 16/10/2026 12:58 | Atualizado 17/10/2026 21:03

Vasco tem a longa sequência de invencibilidade como um trunfo para tentar conquistar mais um resultado satisfatório diante do São Paulo, neste sábado (17). O Cruz-Maltino precisa ganhar para se afastar da briga contra o rebaixamento e respirar mais aliviado no Campeonato Brasileiro.

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O Gigante da Colina não sabe o que é perder desde o dia 5 de setembro, quando foi superado por 1 a 0 pelo



De lá para cá, o time carioca acumulou cinco vitórias e dois empates. O último triunfo foi emblemático,



Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco cresceu de produção e melhorou o desempenho. Não à toa está em evidente evolução e, além de brigar por uma vaga na decisão do torneio continental, luta para chegar à final da Copa do Brasil. O rival na disputa será o Palmeiras, no começo de novembro. O Gigante da Colina não sabe o que é perder desde o dia 5 de setembro, quando foi superado por 1 a 0 pelo Fluminense , no Maracanã, pela 26ª rodada da competição nacional.De lá para cá, o time carioca acumulou cinco vitórias e dois empates. O último triunfo foi emblemático, sobre o Boca Juniors, por 1 a 0 , na Bombonera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana – a equipe atuou com um homem a menos desde os 18 minutos do segundo tempo.Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco cresceu de produção e melhorou o desempenho. Não à toa está em evidente evolução e, além de brigar por uma vaga na decisão do torneio continental, luta para chegar à final da Copa do Brasil. O rival na disputa será o Palmeiras, no começo de novembro.

Situação no Campeonato Brasileiro



Neste momento, o Cruz-Maltino soma 35 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O duelo com o São Paulo será às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada da competição nacional.

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A sequência invicta do Vasco

. Santa Fe 0x0 Vasco (08/09) - Ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

. Grêmio 1x2 Vasco (12/09) - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco 2x0 Santa Fe (15/09) - Volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

. Vasco 5x0 Coritiba (19/09) - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo 1x2 Vasco (07/10) - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco 0x0 Remo (10/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Boca Juniors 0x1 Vasco (13/10) - Ida da semifinal da Copa Sul-Americana