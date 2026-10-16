Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

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Theo Faria
O Vasco tem a longa sequência de invencibilidade como um trunfo para tentar conquistar mais um resultado satisfatório diante do São Paulo, neste sábado (17). O Cruz-Maltino precisa ganhar para se afastar da briga contra o rebaixamento e respirar mais aliviado no Campeonato Brasileiro.
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O Gigante da Colina não sabe o que é perder desde o dia 5 de setembro, quando foi superado por 1 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, pela 26ª rodada da competição nacional.

De lá para cá, o time carioca acumulou cinco vitórias e dois empates. O último triunfo foi emblemático, sobre o Boca Juniors, por 1 a 0, na Bombonera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana – a equipe atuou com um homem a menos desde os 18 minutos do segundo tempo.

Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco cresceu de produção e melhorou o desempenho. Não à toa está em evidente evolução e, além de brigar por uma vaga na decisão do torneio continental, luta para chegar à final da Copa do Brasil. O rival na disputa será o Palmeiras, no começo de novembro.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Neste momento, o Cruz-Maltino soma 35 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O duelo com o São Paulo será às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada da competição nacional.
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A sequência invicta do Vasco

. Santa Fe 0x0 Vasco (08/09) - Ida das quartas de final da Copa Sul-Americana
. Grêmio 1x2 Vasco (12/09) - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco 2x0 Santa Fe (15/09) - Volta das quartas de final da Copa Sul-Americana
. Vasco 5x0 Coritiba (19/09) - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo 1x2 Vasco (07/10) - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco 0x0 Remo (10/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Boca Juniors 0x1 Vasco (13/10) - Ida da semifinal da Copa Sul-Americana
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Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa
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