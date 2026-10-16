Robert Renan está emprestadoLuis Robayo / AFP
“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
Questionado sobre o que mudaria se tivesse a chance de voltar no tempo, o defensor não precisou pensar muito e mostrou a forte relação com o time carioca: “Com todo respeito ao clube que me formou (Corinthians), mas que eu pudesse ser um Cria da Colina”.
Em 2026, Robert Renan fez dois gols em 48 partidas pelo Vasco, todas entre os titulares. Além de apresentar bom desempenho na defesa, tem papel essencial na construção de jogadas. Uma das suas principais características é ajudar na saída de bola, justamente pela qualidade com os pés.
O momento do Vasco em 2026
No Campeonato Brasileiro, o Vasco luta para se afastar da briga contra o rebaixamento. Atualmente, soma 35 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O próximo compromisso será diante do São Paulo, neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Vasco
. São Paulo x Vasco (17/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana
. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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