Robert Renan está emprestado - Luis Robayo / AFP

Robert Renan está emprestadoLuis Robayo / AFP

Publicado 16/10/2026 08:16 | Atualizado 17/10/2026 21:03

“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.Questionado sobre o que mudaria se tivesse a chance de voltar no tempo, o defensor não precisou pensar muito e mostrou a forte relação com o time carioca: “Com todo respeito ao clube que me formou (Corinthians), mas que eu pudesse ser um Cria da Colina”.Em 2026, Robert Renan fez dois gols em 48 partidas pelo Vasco, todas entre os titulares. Além de apresentar bom desempenho na defesa, tem papel essencial na construção de jogadas. Uma das suas principais características é ajudar na saída de bola, justamente pela qualidade com os pés.