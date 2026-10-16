Rio de Janeiro - RJ - 13/09/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2020 - Jogo valido pela 10 rodada - Botafogo x Vasco da Gama, Estadio Olimpico Nilton Santos, Engenho de Dentro, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Ribamar - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia - Reginaldo Pimenta

Rio de Janeiro - RJ - 13/09/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2020 - Jogo valido pela 10 rodada - Botafogo x Vasco da Gama, Estadio Olimpico Nilton Santos, Engenho de Dentro, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Ribamar - Foto Reginaldo Pimenta / O DiaReginaldo Pimenta

Publicado 16/10/2026 21:29

Vasco reconheceu uma dívida que pode chegar a R$2 milhões com o ex-atacante do clube, Lucas Ribamar. Jogador optou por pedir a quantia de forma tardia, pouco depois de o Cruz-Maltino ter realizado o pedido para entrar em recuperação judicial, de acordo com informações da "ESPN".

A equipe de São Januário foi condenada pela 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e aceitou a inclusão de um valor próximo a R$1,7 milhões a serem pagos a Ribamar. Contudo, como a última avaliação foi feita em julho de 2025, a quantia total a se pagar para o ex-atleta pode ultrapassar o valor de R$2 milhões, somando os acréscimos de juros e correções monetárias.

Em contraponto, a administração judicial entende que a habilitação do crédito de Ribamar deveria ser algo próximo a R$1,2 milhões, menos do que o próprio Cruz-Maltino havia estimado no cálculo anterior.

História do jogador pelo Vasco

Revelado pelo Botafogo, Lucas Ribamar foi anunciado por empréstimo pelo Vasco no final de 2018, vindo do Pyramids, do Egito, com vínculo de dois anos sem nenhum custo. O jogador era desejo de Alberto Valentim, treinador que seria demitido apenas quatro meses depois.

Neste período, Ribamar não teve grande destaque e não se firmou na equipe titular, carregando números bem discretos para um atacante. Em 61 jogos, balançou as redes em apenas oito oportunidades e não deu nenhuma assistência.

Leia mais: Loide Augusto volta a ser relacionado pelo Vasco após mais de um ano

Mesmo assim, o jogador segue na memória do torcedor vascaíno por ter sido um dos grandes protagonistas do 4 a 4 contra o Flamengo, pelo Brasileirão de 2019, marcando um gol aos 48 minutos da segunda etapa para igualar o placar.

Após este momento marcante, Ribamar se tornou alvo de diversas críticas por parte dos torcedores, e acabou deixando o clube no final de 2020, após brigar com o treinador português Sá Pinto, o que resultou na rescisão de seu contrato.

Desde então, o centroavante rodou por clubes da série B do Campeonato Brasileiro e ligas asiáticas. Hoje, atua pelo Viettel FC.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo