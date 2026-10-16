Rio de Janeiro - RJ - 13/09/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2020 - Jogo valido pela 10 rodada - Botafogo x Vasco da Gama, Estadio Olimpico Nilton Santos, Engenho de Dentro, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Ribamar - Foto Reginaldo Pimenta / O DiaReginaldo Pimenta
Vasco reconhece dívida de R$1,7 milhões com ex-atacante
Ribamar atuou no Vasco durante duas temporadas, mas nunca se firmou como titular da equipe; durante a passagem, marcou apenas oito gols
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Paredes reforçará Boca contra o Vasco no Maracanã, diz jornalista
Jornalista Martín Costa, da ESPN Argentina, garantiu que o meio-campista campeão do mundo estará presente na decisão contra o Cruz-Maltino
Colidio treina com elenco e pode reforçar o Vasco contra o São Paulo
Exames não apontaram lesão no argentino, que deve ser relacionado para o confronto deste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro
Loide Augusto volta a ser relacionado pelo Vasco após mais de um ano
Atacante angolano viaja com o elenco para o jogo contra o São Paulo, neste sábado (17),às 21h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão
Invencibilidade é trunfo do Vasco para se afastar do Z-4 no Brasileiro
Sob o comando de Pedro Emanuel, Cruz-Maltino busca manter bom momento diante do São Paulo para ganhar maior alívio na tabela
Robert Renan reforça identificação com o Vasco: ‘Segunda casa’
Titular absoluto, zagueiro acumula boas atuações e é um dos pilares do setor defensivo do Cruz-Maltino ao longo desta temporada
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