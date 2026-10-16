Colidio em treino pelo Vasco - Foto: Matheus Lima

Colidio em treino pelo VascoFoto: Matheus Lima

Publicado 16/10/2026 16:33





O lance ocorreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Na ocasião, após uma finalização para fora, Colidio se queixou de dores na região da coxa esquerda. Puma Rodríguez, então, sinalizou ao banco do Vasco a necessidade de substituição. No entanto, exames realizados pelo departamento médico do Vasco ao longo da semana não indicaram lesão.



Além de Colidio, outro nome que deve reforçar o elenco Cruz-Maltino contra o Tricolor é o colombiano Andrés Gómez. Os dois serão desfalques no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, na próxima terça-feira (20). O colombiano foi expulso no jogo de ida contra o Boca Juniors e só retorna em uma possível final, enquanto o argentino não está inscrito no torneio, pois disputou a fase de grupos da competição pelo seu ex-clube, o River Plate, da Argentina. Vasco pode ter um reforço importante para o duelo contra o São Paulo neste sábado (17), válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Colidio, que era dúvida após sair com dores na coxa esquerda no confronto contra o Remo no empate por 0 a 0 no último sábado (10), treinou nesta quinta-feira com o elenco e deve ser relacionado para a partida.O lance ocorreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Na ocasião, após uma finalização para fora, Colidio se queixou de dores na região da coxa esquerda. Puma Rodríguez, então, sinalizou ao banco do Vasco a necessidade de substituição. No entanto, exames realizados pelo departamento médico do Vasco ao longo da semana não indicaram lesão.Além de Colidio, outro nome que deve reforçar o elenco Cruz-Maltino contra o Tricolor é o colombiano Andrés Gómez. Os dois serão desfalques no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, na próxima terça-feira (20). O colombiano foi expulso no jogo de ida contra o Boca Juniors e só retorna em uma possível final, enquanto o argentino não está inscrito no torneio, pois disputou a fase de grupos da competição pelo seu ex-clube, o River Plate, da Argentina.

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Temporada de Colidio pelo Vasco

Colidio foi oficializado no Vasco em agosto de 2026 por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 22,9 milhões), junto ao River Plate. Após chegar ao Cruz-Maltino, o camisa 9 rapidamente assumiu a posição de titular da equipe. Até o momento, atuou em dez jogos pelo clube carioca, anotou três gols e distribuiu três assistências.

Momento do Vasco no Campeonato Brasileiro

Apesar da boa fase na Sul-Americana, o Vasco ainda está em alerta no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos, e ainda não está livre da briga contra o rebaixamento, embora tenha um jogo a menos, contra a Chapecoense. Após o duelo contra os argentinos, o Cruz-Maltino terá um confronto decisivo contra o Corinthians, que está em 16º lugar, além de um clássico com o Flamengo na sequência.

Na competição, o Cruz-Maltino vem de quatro jogos sem perder: empatou por 0 a 0 com o Remo, além de vencer por 2 a 1 nos clássicos com Botafogo e Grêmio e golear o Coritiba por 5 a 0. No segundo turno, o Vasco tem quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Duelo contra o Boca Juniors

O segundo jogo da semifinal está marcado para o Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Caso o Boca Juniors vença por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis. Quem avançar enfrentará Atlético-MG ou Montevideo City Torque na grande decisão.