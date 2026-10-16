Paredes em ação pelo Boca Juniors - Alejandro Pagni / AFP

Paredes em ação pelo Boca JuniorsAlejandro Pagni / AFP

Publicado 16/10/2026 17:28 | Atualizado 16/10/2026 17:42

O Boca Juniors pode ganhar um grande reforço para a partida de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Vasco, após derrota por 1 a 0 na partida de ida, na La Bomboneira. De acordo com Martín Costa, repórter da "ESPN Argentina", Leandro Paredes vai estar entre o titulares do time argentino no Maracanã.

Na rede social "X", antigo Twitter, a emissora cravou: "Paredes vai jogar terça-feira (20), contra o Vasco da Gama!", parafraseando o jornalista, que trouxe a informação durante o programa "ESPNF12", exclusivo em território argentino.

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Leandro Paredes, principal jogador da equipe do Boca Juniors, não foi relacionado na partida de ida da semifinal da Sul-Americana por conta de uma lesão muscular grau 2 na porção posterior da coxa direita. Contusão foi sofrida no empate em 2 a 2 contra o Instituto, pelo Campeonato Argentino, no dia 9 de outubro.

Normalmente, um atleta leva em média de 4 a 8 semanas para se recuperar completamente deste tipo de lesão. Mesmo assim, Martín garantiu que o departamento médico do clube está com todos os seus esforços voltados para a recuperação mais breve possível. Ele também comentou que o jogador viajará para o Rio de Janeiro com a delegação, até mesmo se as dores persistirem.

Uma possível volta de Paredes chama a atenção da comissão técnica do Vasco, pois o jogador tem um papel de liderança importante e é visto como uma referência técnica e tática no elenco do Boca Juniors.

Partida de volta

Com o triunfo histórico por 1 a 0 do Cruz-Maltino na partida de ida da semifinal, o clube se tornou apenas o quatro clube brasileiro a vencer o Boca em um mata-mata como visitante. Diante do resultado, o Vasco precisa apenas de um empate para voltar a uma final de competição continental, feito que a equipe não alcança há mais de 25 anos.

O jogo de volta será na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, depois de extensa briga judicial com a dupla Fla-Flu para definir o local. Há expectativa de ao menos 65 mil torcedores presentes.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo