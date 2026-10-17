Cachorro quase marca gol a favor do Vasco em partida da Copa Rio Sub-15 - Reprodução/ Vasco TV

Cachorro quase marca gol a favor do Vasco em partida da Copa Rio Sub-15Reprodução/ Vasco TV

Publicado 17/10/2026 12:42

Um lance no mínimo peculiar ocorreu ao longo da segunda etapa entre Vasco e Madureira na Copa Rio Sub-15. A equipe Cruz-Maltina inicia um contra-ataque, e um lance individual o atacante Richard Chagas foi até a linha de fundo e conseguiu um cruzamento em meia altura, na primeira trave, e simplesmente um cachorro quase consegue completar para ampliar o placar.

um cachorro invadiu o campo no jogo do Vasco sub15 e deu uma aula de posicionamento e movimentação na pequena área mas ainda precisa trabalhar a impulsão na academia. https://t.co/AEj8C67RyH — DataFut (@DataFutebol) October 17, 2026

A cena foi protagonizada no estádio Nivaldo Pereira, local muito utilizado pelas categorias de bases das grandes equipes, como o Fluminense e o próprio Vasco, apesar de não receber jogos do elenco profissional. Após esse momento, o jogo ainda se manteve paralizado por cerca de três minutos para a retirada do animal de dentro do gramado.



Nas redes sociais, o lance rendeu várias risadas e elogios ao próprio cachorro, pelo empenho em tentar marcar o gol.

Por meio do 'X', o antigo Twitter um usuário analisou: "Hoje nós vimos uma aula de posicionamento tático e movimentação dentro da pequena área por parte do cachorro pelo jogo Sub-15 do Vasco, uma pena que ainda não treinou impulsão na academia", disse um usuário brincando sobre o lance. Outro foi além: "Sem brincadeira, ele está melhor que o atacante de meu time", afirmou em tom de brincadeira.

Por outro lado, até os torcedores do Vasco entraram na brincadeira: "O cachorrinho é Vascão! Quase fez gol para o nosso time ampliar o placar", garantiu o torcedor. Outro levantou um questionamento: "Será que se ele empurra para dentro iria validar? Acho que ele não estava inscrito no torneio ainda", finalizou.

Com a vitória o Vasco Sub-15 sobe para a terceira colocação do campeonato e chega a 7 pontos, passando o próprio Madureira e o rival Fluminense, além de entrar na zona de classificação para a fase de mata-mata da torneio.