Um lance no mínimo peculiar ocorreu ao longo da segunda etapa entre Vasco e Madureira na Copa Rio Sub-15. A equipe Cruz-Maltina inicia um contra-ataque, e um lance individual o atacante Richard Chagas foi até a linha de fundo e conseguiu um cruzamento em meia altura, na primeira trave, e simplesmente um cachorro quase consegue completar para ampliar o placar.
A cena foi protagonizada no estádio Nivaldo Pereira, local muito utilizado pelas categorias de bases das grandes equipes, como o Fluminense e o próprio Vasco, apesar de não receber jogos do elenco profissional. Após esse momento, o jogo ainda se manteve paralizado por cerca de três minutos para a retirada do animal de dentro do gramado.
Nas redes sociais, o lance rendeu várias risadas e elogios ao próprio cachorro, pelo empenho em tentar marcar o gol.
Por meio do 'X', o antigo Twitter um usuário analisou: "Hoje nós vimos uma aula de posicionamento tático e movimentação dentro da pequena área por parte do cachorro pelo jogo Sub-15 do Vasco, uma pena que ainda não treinou impulsão na academia", disse um usuário brincando sobre o lance. Outro foi além: "Sem brincadeira, ele está melhor que o atacante de meu time", afirmou em tom de brincadeira.
Por outro lado, até os torcedores do Vasco entraram na brincadeira: "O cachorrinho é Vascão! Quase fez gol para o nosso time ampliar o placar", garantiu o torcedor. Outro levantou um questionamento: "Será que se ele empurra para dentro iria validar? Acho que ele não estava inscrito no torneio ainda", finalizou.
Com a vitória o Vasco Sub-15 sobe para a terceira colocação do campeonato e chega a 7 pontos, passando o próprio Madureira e o rival Fluminense, além de entrar na zona de classificação para a fase de mata-mata da torneio.
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