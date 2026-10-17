Em jogo pouco inspirado, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (17), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue mergulhado no drama da luta contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino até começou melhor, mas viu o Tricolor Paulista crescer de produção e garantir a vitória. O gol da partida foi marcado por Artur, no segundo tempo.
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Com o resultado, o Gigante da Colina permaneceu com 35 pontos, na 15ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O próximo compromisso do Vasco será diante do Boca Juniors (ARG), terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Na ida, o Cruz-Maltino ganhou por 1 a 0. Sendo assim, terá a vantagem do empate para avançar. Se perder por um de diferença, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis.
O jogo
Os primeiros minutos foram truncados, sem chances claras para ambos os times. Quem chegou antes foi o São Paulo, em cabeçada de Calleri. O argentino, porém, mandou por cima. Em seguida, o Vasco respondeu com Andrés Gómez, que acertou a rede pelo lado de fora.
Com maior posse, o Cruz-Maltino teve o domínio e chegou perto de abrir o placar com Bruno Duarte. Andrés Gómez fez boa jogada, cruzou, mas o centroavante não conseguiu alcançar para finalizar. Depois, o Tricolor Paulista até cresceu de produção, sem levar muito perigo.
Na volta do intervalo, Puma Rodríguez entrou no lugar de Paulo Henrique, que sentiu um problema físico. Aos cinco minutos, Sabino lançou para Lucas Moura, que foi agarrado por Gabriel Pereira. O árbitro aplicou o cartão vermelho por entender que seria uma oportunidade clara de balançar a rede. No entanto, foi chamado ao VAR, mudou de opinião e deu somente o amarelo.
O São Paulo esteve perto de marcar, mas desperdiçou uma situação de três contra dois. Marcos Antônio roubou de Lescano no campo ofensivo, arrancou e tocou para Calleri, que, dentro da área, se enrolou. Na sequência, Lucas Moura colocou Léo Jardim para trabalhar. Do outro lado, o Gigante da Colina assustou com Bruno Duarte. Foi o último ato do atacante, que deu espaço para Brenner.
Melhor no confronto, o Tricolor Paulista saiu na frente aos 23. Pedro Lima recebeu na direita, cruzou rasteiro e Artur, sozinho, completou para dentro. Pouco depois, Andrés Gómez quase deixou tudo igual. O colombiano, cara a cara, parou em Rafael. Então, Pedro Emanuel chamou Thiago Mendes e Jair para as vagas de Tchê Tchê e Sosa, respectivamente.
O Vasco levou um susto em chute de Artur, que carimbou a trave. Adson substituiu Lescano. O Cruz-Maltino até tentou correr atrás do empate e buscou pressionar na reta final, mas nada feito.
São Paulo 1x0 Vasco
Data e hora: 17/10/2026, às 21h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP) Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Gols: Artur, aos 23 min/2ºT (1-0). Cartões amarelos: Artur e Iago (SAO); Colidio e Gabriel Pereira (VAS). Cartões vermelhos: -
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior) Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Iago; Artur (Osorio), Luciano (Lucas Moura) e Calleri (Gustavo Santana).
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel) Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Tchê Tchê (Thiago Mendes), Sosa (Jair) e Lescano (Adson); Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte (Brenner).
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