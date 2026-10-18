Paulo Henrique em ação pelo Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Paulo Henrique em ação pelo VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 18/10/2026 09:50

Vasco ganhou uma preocupação para o confronto decisivo diante do Boca Juniors, na próxima terça-feira (20). O lateral-direito Paulo Henrique deixou a partida contra o São Paulo, neste sábado (17), após sofrer uma pancada na região do abdômen e da costela.

Leia mais: Pedro Emanuel vê ‘sabor amargo’ em derrota do Vasco para o São Paulo



O problema aconteceu ainda na reta final do primeiro tempo, durante uma disputa de bola com Iago. O defensor vascaíno levou uma joelhada e caiu no gramado com muitas dores, mas conseguiu permanecer em campo até o intervalo, quando foi substituído. O problema aconteceu ainda na reta final do primeiro tempo, durante uma disputa de bola com Iago. O defensor vascaíno levou uma joelhada e caiu no gramado com muitas dores, mas conseguiu permanecer em campo até o intervalo, quando foi substituído.

Leia mais: Thiago Mendes avalia desgaste do Vasco após derrota para o São Paulo



"Tomei uma joelhada na região da costela e do abdômen. Estou com bastante dor no momento. O doutor vai me avaliar amanhã novamente. Espero que não seja nada, seja só a pancada mesmo e que eu esteja bem para terça-feira. Quero me recuperar e trabalhar bem para estar apto", declarou ao 'ge' na saída do estádio. "Tomei uma joelhada na região da costela e do abdômen. Estou com bastante dor no momento. O doutor vai me avaliar amanhã novamente. Espero que não seja nada, seja só a pancada mesmo e que eu esteja bem para terça-feira. Quero me recuperar e trabalhar bem para estar apto", declarou ao 'ge' na saída do estádio.

Vasco perde antes de decisão continental

Além da dúvida envolvendo Paulo Henrique, o Vasco saiu do Morumbis derrotado pelo São Paulo no Brasileirão. O Cruz-Maltino começou melhor e criou oportunidades em jogadas de Andrés Gómez e Bruno Duarte, mas viu o adversário crescer após o intervalo e marcar aos 23 minutos, quando Artur aproveitou o cruzamento rasteiro de Pedro Lima.

O revés por 1 a 0 manteve a equipe de Pedro Emanuel na 15ª colocação, com 35 pontos, apenas três à frente do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Agora, o elenco volta as atenções para a semifinal da Copa Sul-Americana, em busca de uma vaga na decisão continental.

O próximo compromisso será diante do Boca Juniors, na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois de vencer por 1 a 0 na Bombonera, graças ao gol de Adson, os cariocas jogam pelo empate para avançar à final; uma derrota por um gol de diferença leva a definição da vaga para os pênaltis.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza