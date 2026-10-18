Paredes é um dos principais jogadores do Boca JuniorsJuan Mabromata / AFP
O meio-campista é um dos principais nomes do elenco, mas ainda não tem presença certa no duelo. Ele se machucou no empate por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. Na ocasião, precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo.
Agora, o volante corre para tentar reforçar a equipe. Outro que apareceu na lista foi Alan Velasco, que conseguiu retornar depois de um problema muscular na coxa esquerda.
Como foi o embate de ida?
Primeiro, o atacante impediu Ascacíbar de cobrar uma falta e levou o amarelo. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o jogador para fora. Desde então, os Xeneizes cresceram e pressionaram. Apesar do sofrimento, o Gigante da Colina conseguiu se segurar para abrir vantagem.
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