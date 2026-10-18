Paredes é um dos principais jogadores do Boca Juniors - Juan Mabromata / AFP

Paredes é um dos principais jogadores do Boca JuniorsJuan Mabromata / AFP

Publicado 18/10/2026 16:38 | Atualizado 18/10/2026 16:38

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O meio-campista é um dos principais nomes do elenco, mas ainda não tem presença certa no duelo. Ele se machucou no empate por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. Na ocasião, precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo.



Agora, o volante corre para tentar reforçar a equipe. Outro que apareceu na lista foi Alan Velasco, que conseguiu retornar depois de um problema muscular na coxa esquerda. O meio-campista é um dos principais nomes do elenco, mas ainda não tem presença certa no duelo. Ele se machucou no empate por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. Na ocasião, precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo.Agora, o volante corre para tentar reforçar a equipe. Outro que apareceu na lista foi Alan Velasco, que conseguiu retornar depois de um problema muscular na coxa esquerda.

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Como foi o embate de ida?





Primeiro, o atacante impediu Ascacíbar de cobrar uma falta e levou o amarelo. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o jogador para fora. Desde então, os Xeneizes cresceram e pressionaram. Apesar do sofrimento, o Gigante da Colina conseguiu se segurar para abrir vantagem. Quem levou a melhor no primeiro confronto foi o Vasco, que venceu por 1 a 0 , na última terça-feira (13), na Bombonera, em Buenos Aires. O Cruz-Maltino começou bem e, mesmo fora de casa, deu pouco espaço para o Boca Juniors. Adson foi quem balançou a rede, de cabeça, na etapa inicial. O cenário mudou aos 18 minutos do segundo tempo, quando Andrés Gómez foi expulso.Primeiro, o atacante impediu Ascacíbar de cobrar uma falta e levou o amarelo. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o jogador para fora. Desde então, os Xeneizes cresceram e pressionaram. Apesar do sofrimento, o Gigante da Colina conseguiu se segurar para abrir vantagem.

Sendo assim, o time carioca jogará pelo empate para garantir uma vaga na final. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição será nos pênaltis.

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