Paredes é um dos principais jogadores do Boca JuniorsJuan Mabromata / AFP

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Theo Faria
Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, Paredes foi relacionado pelo Boca Juniors para encarar o Vasco, na terça-feira (20). Os times vão se enfrentar às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.
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O meio-campista é um dos principais nomes do elenco, mas ainda não tem presença certa no duelo. Ele se machucou no empate por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. Na ocasião, precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo.

Agora, o volante corre para tentar reforçar a equipe. Outro que apareceu na lista foi Alan Velasco, que conseguiu retornar depois de um problema muscular na coxa esquerda.
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Como foi o embate de ida?

Quem levou a melhor no primeiro confronto foi o Vasco, que venceu por 1 a 0, na última terça-feira (13), na Bombonera, em Buenos Aires. O Cruz-Maltino começou bem e, mesmo fora de casa, deu pouco espaço para o Boca Juniors. Adson foi quem balançou a rede, de cabeça, na etapa inicial. O cenário mudou aos 18 minutos do segundo tempo, quando Andrés Gómez foi expulso.

Primeiro, o atacante impediu Ascacíbar de cobrar uma falta e levou o amarelo. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o jogador para fora. Desde então, os Xeneizes cresceram e pressionaram. Apesar do sofrimento, o Gigante da Colina conseguiu se segurar para abrir vantagem.
Sendo assim, o time carioca jogará pelo empate para garantir uma vaga na final. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição será nos pênaltis.
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Os relacionados do Boca Juniors

O Boca Juniors embarcou para o Rio de Janeiro com todo o elenco, mas somente 23 jogadores podem ser utilizados na partida decisiva contra o Vasco.