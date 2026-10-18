Bruno Duarte em ação pelo Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Bruno Duarte em ação pelo VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 18/10/2026 12:15

O atacante Bruno Duarte reconheceu que a sequência intensa de partidas tem afetado o rendimento físico dos jogadores do Vasco . Após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, neste último sábado (17), no Morumbis, o jogador ressaltou a necessidade de superar o cansaço e concentrar as atenções nos próximos compromissos da temporada.

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"Eu acho que atrapalha, sim. Obviamente, é uma carga muito excessiva de jogos, porém a gente não pode se agarrar a isso. Temos que nos apoiar na nossa capacidade técnica e tática, além da vontade de vencer todos os jogos", disse na saída do estádio. "Eu acho que atrapalha, sim. Obviamente, é uma carga muito excessiva de jogos, porém a gente não pode se agarrar a isso. Temos que nos apoiar na nossa capacidade técnica e tática, além da vontade de vencer todos os jogos", disse na saída do estádio.

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O camisa 19 também destacou a qualidade do plantel e defendeu uma mudança de foco após o resultado negativo pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 19 também destacou a qualidade do plantel e defendeu uma mudança de foco após o resultado negativo pelo Campeonato Brasileiro.

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"A gente tem um elenco qualificado e cheio, e a gente pode muito bem obter bons resultados, melhores resultados. Acho que temos que focar nos próximos jogos. Agora, contra o Boca, esquecer o que passou e olhar para frente. E um jogo de cada vez, uma final de cada vez, porque todos os jogadores serão importantes", completou.

"A gente tem um elenco qualificado e cheio, e a gente pode muito bem obter bons resultados, melhores resultados. Acho que temos que focar nos próximos jogos. Agora, contra o Boca, esquecer o que passou e olhar para frente. E um jogo de cada vez, uma final de cada vez, porque todos os jogadores serão importantes", completou.

Vasco mira decisão continental



O Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Boca Juniors, no Maracanã, pelo confronto de volta válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de vencer por 1 a 0 na Bombonera, a equipe carioca precisa apenas de um empate para garantir a vaga na decisão.

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A derrota diante do São Paulo manteve o Vasco com 35 pontos, na 15ª colocação do Brasileirão, apenas três acima do Internacional, primeiro clube na zona de rebaixamento. A derrota diante do São Paulo manteve o Vasco com 35 pontos, na 15ª colocação do Brasileirão, apenas três acima do Internacional, primeiro clube na zona de rebaixamento.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza