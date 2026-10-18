O atacante Bruno Duarte reconheceu que a sequência intensa de partidas tem afetado o rendimento físico dos jogadores do Vasco. Após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, neste último sábado (17), no Morumbis, o jogador ressaltou a necessidade de superar o cansaço e concentrar as atenções nos próximos compromissos da temporada.
"Eu acho que atrapalha, sim. Obviamente, é uma carga muito excessiva de jogos, porém a gente não pode se agarrar a isso. Temos que nos apoiar na nossa capacidade técnica e tática, além da vontade de vencer todos os jogos", disse na saída do estádio.
"A gente tem um elenco qualificado e cheio, e a gente pode muito bem obter bons resultados, melhores resultados. Acho que temos que focar nos próximos jogos. Agora, contra o Boca, esquecer o que passou e olhar para frente. E um jogo de cada vez, uma final de cada vez, porque todos os jogadores serão importantes", completou.
O Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Boca Juniors, no Maracanã, pelo confronto de volta válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de vencer por 1 a 0 na Bombonera, a equipe carioca precisa apenas de um empate para garantir a vaga na decisão.
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