Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 18/10/2026 00:05 | Atualizado 18/10/2026 00:09





“Era um jogo muito importante para nós. Sabíamos da qualidade do São Paulo jogando em casa e por isso mesmo acho que o primeiro tempo fala bastante da forma que viemos jogar ou pelo menos tentar. Conseguimos ter a bola, passamos muitas vezes para o campo ofensivo e acabamos fazendo isso bem. Criamos boas chances e penso que demos uma brecha. O São Paulo também teve seu mérito”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.



“No segundo tempo, nos empurrou para trás, nos precipitamos no último terço e perdemos muitas bolas, permitindo que criassem oportunidades. Poderíamos ter empatado, mas não conseguimos. Fica um sabor amargo. Fomos competitivos, mas não fomos eficazes, nem eficientes”, disse. Técnico do Vasco , Pedro Emanuel comentou a derrota por 1 a 0 para o São Paulo , neste sábado (17), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O português ressaltou o bom desempenho do Cruz-Maltino durante o primeiro tempo, mas mostrou ter ficado chateado com a queda de rendimento na etapa final.“Era um jogo muito importante para nós. Sabíamos da qualidade do São Paulo jogando em casa e por isso mesmo acho que o primeiro tempo fala bastante da forma que viemos jogar ou pelo menos tentar. Conseguimos ter a bola, passamos muitas vezes para o campo ofensivo e acabamos fazendo isso bem. Criamos boas chances e penso que demos uma brecha. O São Paulo também teve seu mérito”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.“No segundo tempo, nos empurrou para trás, nos precipitamos no último terço e perdemos muitas bolas, permitindo que criassem oportunidades. Poderíamos ter empatado, mas não conseguimos. Fica um sabor amargo. Fomos competitivos, mas não fomos eficazes, nem eficientes”, disse.

O treinador também atualizou a situação de Paulo Henrique, substituído por Puma Rodríguez no intervalo por causa de um problema físico. “Foi um choque. Acredito que seja uma questão muscular. Agora a parte médica que vai definir, vamos reavaliar. Não sou médico. Vamos aguardar. Estou esperançoso de que não seja nada demais”, afirmou.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será diante do Boca Juniors (ARG), terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Na ida, o time carioca ganhou por 1 a 0 . Sendo assim, terá a vantagem do empate para avançar. Se perder por um de diferença, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis.

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Situação no Campeonato Brasileiro

Com a derrota para o São Paulo, o Vasco não conseguiu respirar na luta contra o rebaixamento – tem 35 pontos, na 15ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, com 32.

“Não estamos salvos de nada e falta muita coisa para conquistar. Temos essa noção. Por isso encaro com naturalidade, sei que temos qualidade para conquistar os pontos que precisamos. Jogos como este são equilibrados. Sabemos que essa vai ser a nossa luta”, declarou Pedro Emanuel.

Outras respostas de Pedro Emanuel

. Poucas mudanças na escalação: “Queríamos dar continuidade sem mexer muito nas dinâmicas e rotina da equipe. Senti também necessidade (de manter o time) porque era um jogo importante. Era um jogo que poderia nos permitir chegar a uma zona não de conforto, mas um pouco mais distante, que nos daria capacidade de respirar melhor. Nos preparamos bem para o jogo. Conhecemos bem a equipe do São Paulo, as qualidades que se revelaram no jogo, mas ficamos aquém na parte ofensiva. Foi pobre a energia que nós chegamos ao último terço. Não tenho nada a apontar sobre a dedicação dos jogadores. Quem chegasse com mais qualidade, clareza e conseguisse a primeira vantagem, teria mais chance de vencer o jogo”.



. Utilização de Jair: “Hoje, curiosamente o Jair não entrou no lugar do Sosa. Tiramos os dois meias, um cinco e um oito que estavam jogando, e colocamos dois para fazer dois ‘oitos’. Quando senti necessidade de ter mais qualidade na nossa construção, coloquei Thiago e Jair para jogar mais à frente e nos dar um pouco disso. Sei a carreira do Jair e tem jogado mais vezes de cinco porque tem qualidade acima da média para aquilo que procura. Hoje tentei nos ajudar a criar porque sabia que com a vantagem o São Paulo ia se fechar como aconteceu. Foi até o Thiago que baixou mais vezes do que ele. A ideia foi aproveitar as características dos jogadores para fazer nosso jogo chegar mais à frente”.



“Tivemos duas ou três boas chances que nos faltou um pouco para finalizar. Estou no Vasco para fazer o melhor e tirar bom proveito dos jogadores. Algumas vezes vou tomar boas decisões, outras nem tanto. Mas respeito as opiniões. Decido tudo pela minha cabeça e da minha equipe técnica. Não quer dizer que não ouço, mas tenho que tomar decisões”.



. Próximos jogos: “É um bom recorte para quem quiser apontar os últimos dois jogos (tropeços), mas quisemos ver os últimos cinco jogos, em outra perspectiva. Por isso, demos importância ao jogo de hoje. Sabemos que o nosso calendário vai ser apertado. Isso não tira a noção do trabalho que temos que fazer e a dificuldade que vamos encontrar. Se trabalha sempre melhor e acredita muito mais quando se ganha. Também quando se perde, como foi o caso de hoje, tivemos bastante aprendizados para a nossa caminhada e vai ser com isso que vamos ganhar outra vez. Este é um momento importante para o clube, para o grupo, e nós temos consciência disso. Estamos desapontados porque acreditávamos que poderíamos levar alguma coisa daqui. Não foi possível, mas olhamos com esperança ao que vem a seguir”.