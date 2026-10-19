O Vasco e seu torcedor estão muito perto de reviver uma final continental, algo que não acontece desde a Mercosul de 2000 e o faz ser o grande brasileiro há mais tempo nesse jejum. Para isso, precisa superar o último obstáculo que é se classificar na terça-feira (20), às 21h30 no Maracanã, em cima do Boca Juniors, após vencer na ida por 1 a 0.
A espera é longa e completa 26 anos em novembro. No período, outros 17 clubes do país foram ao menos a uma decisão na América do Sul, incluindo Red Bull Bragantino, Fortaleza, Goiás e Ponte Preta.
Desde aquele título com a virada histórica de 4 a 3 sobre o Palmeiras, o Cruz-Maltino só chegou tão perto uma única vez. Foi em 2011, quando o time conhecido como Trem-Bala da Colina recolocou o Vasco no topo de uma grande conquista, com a Copa do Brasil, além do vice do Brasileirão e a semifinal da Copa Sul-Americana.
Aquela derrota para o Universidad de Chile, que viria a ser campeão, deixou um gosto amargo. Afinal, o Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 em São Januário e foi superado em Santiago por 2 a 0, perdendo a chance de uma nova conquista continental.
A campanha superou a traumática eliminação nas quartas da Libertadores de 2012, para o Corinthians. E foi a melhor do clube desde a Mercosul de 2000.
Assim como em 2026 com o Boca Juniors, o Cruz-Maltino não perdeu em Buenos Aires. Em 2000 goleou por 4 a 1 e, em 1998, arrancou um empate em 1 a 1 com o gol de falta de Juninho Pernambucano que virou música da torcida.
E para avançar uma terceira vez, basta repetir o que fez nas duas campanhas anteriores: vencer no Rio por 1 a 0. Ou nem precisa de tanto, já que a vitória fora por 1 a 0 permite a vantagem do empate por qualquer placar para os vascaínos voltarem a curtir uma final continental após tantos anos difíceis.
"Este é um momento importante para o clube, para o grupo, e nós temos consciência disso. Olhamos com esperança ao que vem e acredito que o melhor está por vir", disse o técnico Pedro Emanuel.
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