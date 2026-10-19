Vasco venceu o Boca Juniors com gol de Adson na Bombonera e está perto da final da Copa Sul-Americana - Luis Robayo / AFP

Vasco venceu o Boca Juniors com gol de Adson na Bombonera e está perto da final da Copa Sul-AmericanaLuis Robayo / AFP

Publicado 19/10/2026 12:54

não acontece desde a Mercosul de 2000 e o faz ser o grande brasileiro há mais tempo nesse jejum. Para isso, precisa superar o último obstáculo que é se classificar na terça-feira (20), às 21h30 no Maracanã, em cima do Boca Juniors, após O Vasco e seu torcedor estão muito perto de reviver uma final continental, algo quee o faz ser. Para isso, precisa superar o último obstáculo que é se classificar na terça-feira (20), às 21h30 no Maracanã, em cima do Boca Juniors, após vencer na ida por 1 a 0

A espera é longa e completa 26 anos em novembro. No período, outros 17 clubes do país foram ao menos a uma decisão na América do Sul, incluindo Red Bull Bragantino, Fortaleza, Goiás e Ponte Preta.

Desde aquele título com a virada histórica de 4 a 3 sobre o Palmeiras, o Cruz-Maltino só chegou tão perto uma única vez. Foi em 2011, quando o time conhecido como Trem-Bala da Colina recolocou o Vasco no topo de uma grande conquista, com a Copa do Brasil, além do vice do Brasileirão e a semifinal da Copa Sul-Americana.

Aquela derrota para o Universidad de Chile, que viria a ser campeão, deixou um gosto amargo. Afinal, o Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 em São Januário e foi superado em Santiago por 2 a 0, perdendo a chance de uma nova conquista continental.

A campanha superou a traumática eliminação nas quartas da Libertadores de 2012, para o Corinthians. E foi a melhor do clube desde a Mercosul de 2000.



Vasco se dá bem contra argentinos em semifinais

Aquele título há quase 26 anos, inclusive, fechou um período em que os vascaínos vivenciaram momentos importantes no cenário do continente. Foram duas conquistas históricas em três anos.

evantou o troféu da Libertadores em 1998. E para os mais supersticiosos, as duas campanhas tiveram uma

Além da Mercosul, o Vasco l. E para os mais supersticiosos, as duas campanhas tiveram uma equipe argentina superada na semifinal : River Plate.

Assim como em 2026 com o Boca Juniors, o Cruz-Maltino não perdeu em Buenos Aires. Em 2000 goleou por 4 a 1 e, em 1998, arrancou um empate em 1 a 1 com o gol de falta de Juninho Pernambucano que virou música da torcida.



E para avançar uma terceira vez, basta repetir o que fez nas duas campanhas anteriores: vencer no Rio por 1 a 0. Ou nem precisa de tanto, já que a vitória fora por 1 a 0 permite a vantagem do empate por qualquer placar para os vascaínos voltarem a curtir uma final continental após tantos anos difíceis.



"Este é um momento importante para o clube, para o grupo, e nós temos consciência disso. Olhamos com esperança ao que vem e acredito que o melhor está por vir", disse o técnico Pedro Emanuel.

Última final continental de brasileiros



Flamengo - Recopa de 2026



Palmeiras - Libertadores de 2025



Atlético-MG - Copa Sul-Americana de 2025



Botafogo - Recopa de 2025



Cruzeiro - Copa Sul-Americana de 2024



Fluminense - Recopa de 2024



Fortaleza - Copa Sul-Americana de 2023



São Paulo - Copa Sul-Americana de 2022



Athletico-PR - Libertadores de 2022



Red Bull Bragantino - Copa Sul-Americana de 2021



Santos - Libertadores de 2020



Grêmio - Recopa de 2018



Chapecoense - Recopa de 2017



Corinthians - Recopa de 2013



Ponte Preta - Copa Sul-Americana de 2013



Internacional - Recopa de 2011



Goiás - Copa Sul-Americana de 2010



Vasco - Mercosul de 2000