Vasco sofreu derrota para o São Paulo - Dikran Sahagian / Vasco

Vasco sofreu derrota para o São PauloDikran Sahagian / Vasco

Publicado 19/10/2026 18:20

Vasco está bem perto da final da Sul-Americana e segue bem vivo na busca pelo título da Copa do Brasil, sendo semifinalista, porém, precisa abrir o olho no Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", que apresenta os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Cruz-Maltino tem 11% de risco de ser rebaixado.

O clube carioca tem apenas três pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e somou apenas um ponto nos dois últimos jogos, tendo empatado em casa com o Remo e sido derrotado pelo São Paulo, no Morumbi. A situação só não piorou mais, porque Grêmio e Internacional perderam na atual rodada.

O clube de São Januário é o sétimo com mais possibilidades de ser rebaixado para a Série B. Faltam ainda oito jogos para a Vasco fazer até o final do Campeonato Brasileiro de 2026.

A Chapecoense e o Remo estão virtualmente rebaixados. Os catarinenses, que estão em último lugar com apenas 18 pontos, tem 99% de risco de cair para a Segundona. A equipe de Belém vem em seguida com 26 pontos e 98% de possibilidades de disputar a Série B na próxima temporada.

Em 18º e em 17º lugar aparece a desesperada dupla gaúcha. O Grêmio está em condição pior com 31 pontos e já tem 76% de risco de ser rebaixado. O Internacional, com um ponto a menos, tem 54%. O Vasco tem uma partida a menos que os dois clubes de Porto Alegre e com isso um pequeno alívio em relação à disputa.

No limite fora da zona de rebaixamento aparece o Corinthians. O Alvinegro que joga nesta segunda-feira (19) contra o Vitória, em São Paulo, tem 37% de possibilidades de cair. O Timão tem a mesma pontuação do Internacional, mas está fora da degola, porque tem uma vitória a mais.

Acima do Vasco na tabela, o Mirassol tem 12% de possibilidades de queda. O clube do interior paulista tem um jogo a mais que o Cruz-Maltino, o que esclarece o motivo do risco dos cariocas ser menor. Vitória, com 7%, Coritiba, com 3%, Botafogo, com 2%, e Bragantino, com 1%, completam a lista das equipes que ainda têm alguma possibilidade matemática de ser rebaixado para a Série B.