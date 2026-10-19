Vasco sofreu derrota para o São PauloDikran Sahagian / Vasco
Depois de derrota, Vasco aparece com 11% de risco de rebaixamento
Cruz-Maltino somou apenas um ponto nas duas últimas partidas e tem apenas três pontos de vantagem sobre o Internacional, que abre a degola
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Justiça dá razão ao Vasco e confirma jogo contra o Boca no Maracanã
Todos os 25 desembargadores votaram contra a liminar do Consórcio Fla-Flu na tentativa de impedir a partida da Sul-Americana
Vasco pode encerrar maior jejum de final continental entre os grandes
Cruz-Maltino tem a oportunidade de chegar à decisão da Copa Sul-Americana após bater na trave em 2011, com o Trem-Bala da Colina
Paredes é relacionado pelo Boca Juniors para enfrentar o Vasco
Meio-campista corre para se recuperar de lesão na coxa direita e ainda não tem presença certa na volta da semifinal da Copa Sul-Americana
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Paulo Henrique sente dores e vira dúvida no Vasco para jogo com o Boca
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