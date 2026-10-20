Vascaínos fizeram adesivo provocando Flamengo e Fluminense - Théo Faria / Agência O Dia

Vascaínos fizeram adesivo provocando Flamengo e FluminenseThéo Faria / Agência O Dia

Publicado 20/10/2026 20:13 | Atualizado 20/10/2026 20:20

Os torcedores do Vasco provocaram os rivais Flamengo e Fluminense antes da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, nesta terça-feira (20), no Maracanã. Adesivos com os dizeres "Síndico não é dono, o Maraca é nosso desde 50" foram colocados nos arredores do estádio, fazendo alusão à batalha judicial que envolveu a escolha do palco da partida contra os argentinos.

O direito de mandar a semifinal da Sul-Americana no Maracanã foi concedido ao Vasco depois de semanas de batalhas judiciais. O Consórcio, que administra o Maracanã, que tem Flamengo e Fluminense como representantes tentou impedir a utilização do local pelo Cruz-Maltino. O Rubro-Negro entra em campo nesta quinta-feira (22), pela semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no local.

A partida marca o reencontro do Cruz-Maltino como mandante de uma partida no estádio, sem ser um clássico carioca, algo que não acontece desde o dia 21 de dezembro, quando a equipe comandada por Fernando Diniz perdeu por 2 a 1 para o Corinthians e acabou sendo vice-campeão da Copa do Brasil.

O Cruz-Maltino deseja voltar a disputar uma final de competição continental depois de 26 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2000, quando o clube carioca decidiu e venceu a Mercosul diante do Palmeiras. Em uma possível final de Sul-Americana, o adversário deverá ser o Atlético-MG, que derrotou o Montevideo City, do Uruguai, por 3 a 0, no jogo de ida, e entra em campo nesta quarta-feira (21), em Belo Horizonte, às 19h (de Brasília).

O Vasco tenta chegar pela primeira vez à final da Sul-Americana, enquanto o Atlético-MG tenta voltar à decisão depois de ter perdido a competição para o Lanús no ano passado, na disputa por pênaltis. A partida irá acontecer no dia 21 de novembro, em Barranuilla, na Colômbia.

Vasco se dá bem contra argentinos em semifinais

Aquele título há quase 26 anos, inclusive, fechou um período em que os vascaínos vivenciaram momentos importantes no cenário do continente. Foram duas conquistas históricas em três anos.



Além da Mercosul, o Vasco levantou o troféu da Libertadores em 1998. E para os mais supersticiosos, as duas campanhas tiveram uma equipe argentina superada na semifinal: River Plate.



Assim como em 2026 com o Boca Juniors, o Cruz-Maltino não perdeu em Buenos Aires. Em 2000 goleou por 4 a 1 e, em 1998, arrancou um empate em 1 a 1 com o gol de falta de Juninho Pernambucano que virou música da torcida.

E para avançar uma terceira vez, basta repetir o que fez nas duas campanhas anteriores: vencer no Rio por 1 a 0. Ou nem precisa de tanto, já que a vitória fora por 1 a 0 permite a vantagem do empate por qualquer placar para os vascaínos voltarem a curtir uma final continental após tantos anos difíceis.



"Este é um momento importante para o clube, para o grupo, e nós temos consciência disso. Olhamos com esperança ao que vem e acredito que o melhor está por vir", disse o técnico Pedro Emanuel.