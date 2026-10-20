Torcedores do Vasco fazem foguetório ao lado do hotel do Boca Juniors no Rio - Reprodução / X

Torcedores do Vasco fazem foguetório ao lado do hotel do Boca Juniors no RioReprodução / X

Publicado 20/10/2026 15:43





Segundo o jornal argentino "Olé", o foguetório começou por volta das 2h (de Brasília) e voltou a acontecer às 5h, numa tentativa de atrapalhar o sono dos jogadores antes da decisão por uma vaga na final. No entanto, o barulho não atrapalhou os atletas, que pela manhã estavam de pé no horário previsto para o café e seguiram o cronograma normalmente.

Na véspera do confronto entre Vasco e Boca Juniors, nesta terça-feira (20), pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, um grupo de torcedores vascaínos fizeram um foguetório ao lado do hotel onde está hospedada a delegação do clube argentino, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu durante a madrugada com o intuito de atrapalhar o sono do adversário.Segundo o jornal argentino "Olé", o foguetório começou por volta das 2h (de Brasília) e voltou a acontecer às 5h, numa tentativa de atrapalhar o sono dos jogadores antes da decisão por uma vaga na final. No entanto, o barulho não atrapalhou os atletas, que pela manhã estavam de pé no horário previsto para o café e seguiram o cronograma normalmente.

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Vasco a um passo da final

O Vasco largou na frente por uma vaga na final da Sul-Americana. No jogo de ida, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0, na Bombonera, com gol de Adson. Porém, a situação quase saiu do controle após a expulsão de Andrés Gómez, aos 18 minutos da etapa final. O atacante colombiano recebeu cartão amarelo e, depois, foi expulso por reclamação.

O Boca Juniors tentou aproveitar a superioridade numérica, mas não evitou a derrota em casa. O time argentino pressionou e quase empatou o jogo aos 26 minutos. Após bela jogada de Flores, Ascacibar acertou a trave. Apesar da pressão, os argentinos não conseguiram converter as chances criadas em gols, e o Cruz-Maltino jogará em vantagem na volta.

Sendo assim, o Vasco jogará pelo empate para garantir uma vaga na final. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição será nos pênaltis. O Cruz-Maltino recebe o Boca Juniors nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel terá as ausências de Andrés Gómez, suspenso, e Colidio, que não foi inscrito na competição por já ter defendido o River Plate.

Por outro lado, o Boca Juniors sonha com o retorno de Leandro Paredes, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. O meio-campista é um dos principais nomes do elenco, mas ainda não tem presença certa no duelo. Ele se machucou no empate por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino. Na ocasião, precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo.

Confira o foguetório dos torcedores do Vasco