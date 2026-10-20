Vasco de Thiago Mendes pode ser mais um brasileiro a eliminar o Boca Juniors na histórica recente das competições continentaisAFP
Antes terror, Boca Juniors vem de eliminações para brasileiros
Equipe argentina enfrenta o Vasco nesta terça-feira pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã
Três eliminações e um vice do Boca na Libertadores
A última derrota para um time brasileiro
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Vasco x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Após vencer na ida, Cruz-Maltino enfrenta um rival de peso no Maracanã lotado para chegar à sua primeira final continental em 26 anos
Vasco traz história no Maracanã contra o Boca: 'Honrar nossa grandeza'
Cruz-Maltino busca inspiração em glórias passadas para, nesta terça-feira (20), escrever novo capítulo da relação com o estádio
Técnico do Boca se esquiva sobre Paredes e projeta decisão com o Vasco
Rodolfo Arruabarrena revelou que o capitão 'está bem' e quer jogar, mas alertou para os riscos do retorno precoce diante do Cruz-Maltino
Joia da base assina primeiro contrato profissional com o Vasco
Goleiro do time sub-17 chegou ao clube de São Januário com apenas 13 anos e se prepara para integrar o sub-20 em 2027
Depois de derrota, Vasco aparece com 11% de risco de rebaixamento
Cruz-Maltino somou apenas um ponto nas duas últimas partidas e tem apenas três pontos de vantagem sobre o Internacional, que abre a degola
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