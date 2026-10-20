Vasco de Thiago Mendes pode ser mais um brasileiro a eliminar o Boca Juniors na histórica recente das competições continentais - AFP

Vasco de Thiago Mendes pode ser mais um brasileiro a eliminar o Boca Juniors na histórica recente das competições continentaisAFP

Publicado 20/10/2026 10:57

Em 26 confrontos, o Boca Juniors levou a melhor em 18, o que dá 69,2% de classificações ou títulos. Só que esse aproveitamento assustador deve-se muito às competições mais antigas, já que recentemente essa história é de muito mais sucesso para os clubes do Brasil.



Afinal, dos últimos seis encontros, o Boca Juniors só conseguiu se classificar uma vez, na semifinal da Libertadores de 2023, quando eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Só que na final daquela mesma edição, perdeu o título para o Fluminense na prorrogação.



Ainda assim, o Vasco precisa ter muito cuidado para não se complicar. Afinal, mesmo fragilizada por causa da diferença financeira dos últimos anos, a equipe argentina dificultou ao máximo os rivais brasileiros, com apenas duas derrotas e somente uma eliminação no tempo regulamentar, para o Santos, na Libertadores de 2020.



Dos outros cinco confrontos, um acabou na prorrogação (Fluminense) e quatro foram definidos na disputa por pênaltis. O Boca só venceu o Palmeiras, e caiu para Atlético-MG e Corinthians, pela Libertadores de 2021 e 2022, respectivamente, e para o Cruzeiro, pela Copa Sul-Americana de 2024.



Três eliminações e um vice do Boca na Libertadores



O início dessa sequência negativa do Boca Juniors contra brasileiros começou na Libertadores de 2020. Após eliminar o Internacional na mesma edição, a equipe argentina caiu para o Santos na semifinal, ao perder por 3 a 0 na Vila Belmiro, após empate sem gols na Bombonera.



Na temporada seguinte, o algoz foi o Atlético-MG, em um confronto com dois empates em 0 a 0 e derrota por 3 a 1 nos pênaltis, nas oitavas de final. Em 2022 pela mesma fase, foi a vez do Corinthians levar a melhor nas penalidades, por 6 a 5, também após dois 0 a 0 em Buenos Aires e São Paulo.

A última derrota para um time brasileiro



A sequência ruim do Boca Juniors deu uma trégua em 2023, com a classificação para a final em cima do Palmeiras após outros dois empates (0 a 0 e 1 a 1) e derrota por 4 a 2 nas penalidades. Mas a alegria durou pouco, com a perda do título ao levar 2 a 1 do Fluminense na prorrogação, após 1 a 1 no tempo regulamentar.

Por fim, a derrota mais recente foi nas oitavas da Copa Sul-Americana de 2024, quando o Boca fez 1 a 0 na Bombonera, mas tomou o 2 a 1 do Cruzeiro no Mineirão, levando a pior novamente nas penalidades: 4x5.